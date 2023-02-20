Олександр Зінченко зробив щасливим маленького вболівальника Арсеналу

Український футболіст не забуває дякувати глядачам за підтримку

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв на виїзді "Астон Віллу". Захисник Олександр Зінченко став одним із героїв поєдинку.

Після фінального свистка український футболіст зробив подарунок одному з юних уболівальників команди, повідомив Instagram-аккаунт "канонірів".

26-річний Олександр Зінченко забив другий гол "Арсеналу" у ворота Еміліано Мартінеса. Цей момент став переломним у поєдинку. "Каноніри" вирвали перемогу у Бірмінгемі незадовго до кінця протистояння.

Після фінального свистка футболісти "Арсеналу" дякували вболівальникам за підтримку у виїзному матчі. Глядачі відповідали команді оплесками та піснями. Олександр Зінченко вкотре продемонстрував лідерські та людські якості.

Вчинок Олександра Зінченка

Захисник "Арсеналу" побачив на трибунах батька із маленьким сином. У руках у дитини був плакат із написом "Зінченко, подаруй мені твою футболку, будь ласка" та намальованими прапорами України.

Футболіст зняв футболку, підійшов до вболівальників та віддав її хлопчику. Юнак не зміг приховати сліз радості, а його щасливі та гордий батько продовжив співати, притискаючи до себе дитину.

За підсумками 24 зіграних турів "Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" у турнірній таблиці на два очки. У "канонірів" є матч у запасі. Свій наступний поєдинок лондонці зіграють проти "Лестера".

Нагадаємо, футболісти всіх англійських команд зіграють у наступному турі у синьо-жовтих пов'язках на знак підтримки України.

А воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша по команді Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".