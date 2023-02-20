Александр Зинченко сделал счастливым маленького болельщика Арсенала

Украинский футболист не забывает благодарить зрителей за поддержку

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл на выезде "Астон Виллу". Защитник Александр Зинченко стал одним из героев поединка.

После финального свистка украинский футболист сделал подарок одному из юных болельщиков команды, сообщил Instagram-аккаунт "канониров".

26-летний Александр Зинченко забил второй гол "Арсенала" в ворота Эмилиано Мартинеса. Это момент стал переломным в поединке. "Канониры" вырвали победу в Бирмингеме незадолго до конца противостояния.

После финального свистка футболисты "Арсенала" благодарили болельщиков за поддержку в выездном матче. Зрители отвечали команде аплодисментами и песнями. Александр Зинченко в очередной раз продемонстрировал лидерские и человеческие качества.

Поступок Александра Зинченко

Защитник "Арсенала" увидел на трибунах отца с маленьким сыном. В руках у ребенка был плакат с надписью "Зинченко, подари мне твою футболку, пожалуйста" и нарисованными флагами Украины.

Футболист снял футболку, подошел к болельщикам и отдал ее мальчику. Юноша не смог скрыть слез радости, а его счастливы и гордый отец продолжил петь, прижимая к себе ребенка.

По итогам 24 сыгранных туров "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" в турнирной таблице на два очка. У "канониров" есть матч в запасе. Свой следующий поединок лондонцы сыграют против "Лестера".

Напомним, футболисты всех английских команд сыграют в следующем туре в сине-желтых повязках в знак поддержки Украины.

А вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".