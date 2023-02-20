Александр Зинченко сделал счастливым маленького болельщика "Арсенала": трогательное видео
В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл на выезде "Астон Виллу". Защитник Александр Зинченко стал одним из героев поединка.
После финального свистка украинский футболист сделал подарок одному из юных болельщиков команды, сообщил Instagram-аккаунт "канониров".
-
Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных
-
Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья: детали
-
Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине
-
Готовят фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ сообщила о подозрении прокремлевским блогерам
-
Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием
-
Почему во время визита Байдена в Киев включили воздушную тревогу: объяснение ВСУ
-
"Волонтер" в поддержку врага: "блогера" из Одессы подозревают в пособничестве государству-агрессору
-
"Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев
-
Визит китайской делегации на Тайвань вызывает напряженность на острове из-за взаимодействия между проливом
-
"Мощный сигнал поддержки украинцев": Шмыгаль прокомментировал визит Байдена в Киев
26-летний Александр Зинченко забил второй гол "Арсенала" в ворота Эмилиано Мартинеса. Это момент стал переломным в поединке. "Канониры" вырвали победу в Бирмингеме незадолго до конца противостояния.
После финального свистка футболисты "Арсенала" благодарили болельщиков за поддержку в выездном матче. Зрители отвечали команде аплодисментами и песнями. Александр Зинченко в очередной раз продемонстрировал лидерские и человеческие качества.
Поступок Александра Зинченко
Защитник "Арсенала" увидел на трибунах отца с маленьким сыном. В руках у ребенка был плакат с надписью "Зинченко, подари мне твою футболку, пожалуйста" и нарисованными флагами Украины.
Футболист снял футболку, подошел к болельщикам и отдал ее мальчику. Юноша не смог скрыть слез радости, а его счастливы и гордый отец продолжил петь, прижимая к себе ребенка.
По итогам 24 сыгранных туров "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" в турнирной таблице на два очка. У "канониров" есть матч в запасе. Свой следующий поединок лондонцы сыграют против "Лестера".
Напомним, футболисты всех английских команд сыграют в следующем туре в сине-желтых повязках в знак поддержки Украины.
А вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".