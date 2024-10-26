Перемога Олександрії над Інгульцем 2-1 у матчі 11-го туру УПЛ

Матч "Олександрія" — "Інгулець". Фото: "Олександрія"

В Українській прем’єр-лізі проходять матчі 11-го туру. В Олександрії команда Руслана Ротаня приймала "Інгулець".

За результатом матчу, "Олександрія" перемогла з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі все вирішилось за 12 хвилин першого тайму. З 17-ї по 29 хвилину команди забили три м’ячі.

Господарі перші відкрили рахунок. На 17-й хвилині. Після штрафного з правого флангу, у центрі штрафного майданчика Шабанов скинув м’яч на Безерру, який забив головою.

На 21-й хвилині "Інгульцю" вдалося зрівняти рахунок. Після подачі з лівого флангу м’яч відскочив від Сидоренка і П’ятов пробив точно у дальній кут воріт.

У "Олександрії" переможний гол на 29 хвилині забив Мішньов. Футболіст здалеку пробив під поперечину.

Іван Калюжний в грі проти "Інгульця". Фото: "Олександрія"

У другому таймі "Олександрія" мала шанси забити кілька голів, але "Інгулець" відбився, хоч нічим не відповів у атаці.

Перемога дозволила "Олександрії" випередити на одне очко київське "Динамо" та очолити турнірну таблицю. Команда Ротаня має шансі залишитись на ній, оскільки у киян буде важкий матч з "Шахтарем".

"Олександрія" — "Інгулець" — 2:1

Голи: Безерра, 17, Мишньов, 29 — П’ятов, 21

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко (Копина, 89), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 46), Калюжний, Мишньов (Смирний, 69) — Беззера (Бєляєв, 89), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані.

"Інгулець": Паламарчук — Сидоренко, Шершень, Вілівальд, Мисик (Резепов, 74) — Волохатий, П’ятов (Лісняк, 81) — Білоцерковець, Сад (Пушкарьов, 68), Могильний (Козиренко, 68) — Сітало (Кисленко, 74).

Попередження: Мишньов

На 67-й хвилині Олександр Філіппов ("Олександрія") не забив пенальті (воротар).

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