Победа Александрии над Ингульцем 2-1 в матче 11-го тура УПЛ

Александрия сместила Динамо с первого места в УПЛ
В Украинской премьер-лиге проходят матчи 11-го тура. В Александрии команда Руслана Ротаня принимала "Ингулец".
По результату матча "Александрия" победила со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
"Александрия" снова стала лидером УПЛ
В матче все решилось за 12 минут первого тайма. С 17-й по 29-ю минуту команды забили три мяча.
Хозяева первыми открыли счет. На 17-й минуте. После подачи штрафного с правого фланга в центре штрафной Шабанов сбросил мяч на Безерру, который забил головой.
На 21-й минуте "Ингульцу" удалось сравнять счет. После подачи с левого фланга мяч отскочил от Сидоренко и Пятов пробил точно в дальний угол ворот.
В "Александрии" победный гол на 29-й минуте забил Мишнев. Футболист издали пробил под перекладину.
Во втором тайме "Александрия" имела шансы забить несколько голов, но "Ингулец" отбился, хотя ничем не ответил в атаке.
Победа позволила "Александрии" опередить на одно очко киевское "Динамо" и возглавить турнирную таблицу. У команды Ротаня есть шанс остаться на ней, поскольку у киевлян будет тяжелый матч с "Шахтером".
"Александрия" — "Ингулец" — 2:1
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 — Пятов, 21
"Александрия": Ермаков — Кравченко (Копина, 89), Кампуш, Шабанов, Мартынюк — Ковалец (Козак, 46), Калюжный, Мишнев (Смирный, 69) — Беззера (Беляев, 89), Филиппов (Кулаков, 76), Джевани.
"Ингулец": Паламарчук — Сидоренко, Шершень, Виливальд, Мисик (Резепов, 74) — Мохнатый, Пятов (Лесняк, 81) — Белоцерковец, Сад (Пушкарев, 68), Могильный (Козиренко, 68) — Ситало (Кисленко, 74).
Предупреждение: Мишнев
На 67-й минуте Александр Филиппов ("Александрия") не забил пенальти (вратарь).
Напомним, мюнхенская "Бавария" заинтересована в переходе вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.
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