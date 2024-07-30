Олімпіада-2024 — Вселенський патріарх Варфоломій засудив виступ трансгендерів

На церемонії відкриття Олімпіади-2024 трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". Фото: скриншот

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі було оприлюднено образливі сцени для християнства та святого Євангелія. Патріарх назвав виступ трансгендерів на відкритті Олімпіади богохульством.

Про це йдеться на офіційному сайті патріарха.

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"Олімпійські ігри є найвищою спортивною подією, яка привертає інтерес мільйонів наших братів і сестер з усіх куточків планети, і церемонія відкриття має урочисте значення, оскільки вона дає можливість країні-господарю висвітлити свою історію та цивілізації, передаючи позитивні повідомлення на універсальному рівні", — йдеться у повідомленні.

Патріарх Варфоломій додав, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі було оприлюднено образливі сцени для християнства.

"З великим сумом під час церемонії відкриття в Парижі ми стали свідками оприлюднення образливих сцен для християнства та святого Євангелія, а також для кожної цивілізованої людини, яка визнає право на віру та повагу до релігійних символів", — зазначає Вселенський патріарх.

Патріарх назвав виступ на відкритті Олімпіади богохульством.

"Мало того, що ці зображення не збагатили церемонії; вони фактично його збідніли. Богохульство проти Бога не є прогресом; також не є правом образа релігійних переконань людей. Ми очікуємо, що спонтанний вияв відрази та неприйняття з боку такої кількості людей передав достатньо сильне повідомлення тим, хто відповідальний, і послужить джерелом надії на запобігання подібній поведінці в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". "Родзинкою" шоу став танець на столі пофарбованого у блакитний колір чоловіка. Потім на церемонії заспівала бородата жінка.