Олимпиада-2024 — Вселенский патриарх Варфоломей осудил выступление трансгендеров

На церемонии открытия Олимпиады-2024 трансгендеры совершили пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". Фото: скриншот

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были обнародованы оскорбительные сцены для христианства и святого Евангелия. Патриарх назвал выступление трансгендеров на открытии Олимпиады богохульством.

Об этом идет речь на официальном сайте патриарха.

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"Олимпийские игры являются самым высоким спортивным событием, которое привлекает интерес миллионов наших братьев и сестер со всех уголков планеты, и церемония открытия имеет торжественное значение, поскольку она дает возможность стране-хозяину осветить свою историю и цивилизации, передавая положительные сообщения на универсальном уровне", — говорится в сообщении.

Патриарх Варфоломей добавил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были обнародованы оскорбительные сцены для христианства.

"С большой грустью во время церемонии открытия в Париже мы стали свидетелями обнародования оскорбительных сцен для христианства и святого Евангелия, а также для каждого цивилизованного человека, признающего право на веру и уважение религиозных символов", — отмечает Вселенский патриарх.

Патриарх назвал выступление на открытии Олимпиады богохульством.

"Мало того, что эти изображения не обогатили церемонии; они фактически его обеднели. Богохульство против Бога не является прогрессом; также не является правом образа религиозных убеждений людей. Мы ожидаем, что спонтанное проявление отвращения и неприятия со стороны такого количества людей передало достаточно сильное сообщение тем, кто ответственен, и послужит источником надежды на предотвращение подобного поведения в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля в Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.

На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры совершили пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". "Изюминкой" шоу стал танец на столе окрашенного в голубой цвет мужчины. Затем на церемонии спела бородатая женщина.