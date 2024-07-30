Олимпиада-2024 — Вселенский патриарх Варфоломей осудил выступление трансгендеров

Олимпийский скандал — Вселенский патриарх отреагировал на пародию трансгендеров
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были обнародованы оскорбительные сцены для христианства и святого Евангелия. Патриарх назвал выступление трансгендеров на открытии Олимпиады богохульством.
Об этом идет речь на официальном сайте патриарха.
Реакция Восточной Церкви на скандал в Париже
"Олимпийские игры являются самым высоким спортивным событием, которое привлекает интерес миллионов наших братьев и сестер со всех уголков планеты, и церемония открытия имеет торжественное значение, поскольку она дает возможность стране-хозяину осветить свою историю и цивилизации, передавая положительные сообщения на универсальном уровне", — говорится в сообщении.
Патриарх Варфоломей добавил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были обнародованы оскорбительные сцены для христианства.
"С большой грустью во время церемонии открытия в Париже мы стали свидетелями обнародования оскорбительных сцен для христианства и святого Евангелия, а также для каждого цивилизованного человека, признающего право на веру и уважение религиозных символов", — отмечает Вселенский патриарх.
Патриарх назвал выступление на открытии Олимпиады богохульством.
"Мало того, что эти изображения не обогатили церемонии; они фактически его обеднели. Богохульство против Бога не является прогрессом; также не является правом образа религиозных убеждений людей. Мы ожидаем, что спонтанное проявление отвращения и неприятия со стороны такого количества людей передало достаточно сильное сообщение тем, кто ответственен, и послужит источником надежды на предотвращение подобного поведения в будущем", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля в Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.
На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры совершили пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". "Изюминкой" шоу стал танец на столе окрашенного в голубой цвет мужчины. Затем на церемонии спела бородатая женщина.
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