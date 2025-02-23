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Паркер та Баколе вийшли на ринг, бій за титул WBO розпочався

23 лютого 2025 00:20
Олексій Паламарчук - Редактор
Джозеф Паркер та Мартін Баколе вийшли на ринг — як це було
Джозеф Паркер тренується перед боєм. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

У Саудівській Аравії настав час головної події на "Вечорі боксу" в Ер-Ріяді. Джозеф Паркер та Мартін Баколе вийшли на ринг.

Бійці битимуться за тимчасовий чемпіонський пояс за версією WBO, а портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

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Головною зіркою цього поєдинку мав стати Даніель Дюбуа, який захворів за добу до бою. Місце британця в рингу дісталося конголезцю Мартіну Баколе, який не встиг прибути в Ер-Ріяд на "битву поглядів". Фаворитом поєдинку став новозеландець Джозеф Паркер.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер перед боєм. Фото: скриншот YouTube

Як бійці виходили на ринг

Традиційно на головний бій року довелося чекати дуже довго, але й поєдинки андеркарда вийшли цікавими — Новини.LIVE докладно їх висвітлювали.

Першим на рингу з'явився Мартін Баколе, плечі якого вкривав національний прапор ДР Конго. Він з'явився з підтрибунного приміщення під свій фірмовий трек.

Вихід Джозефа Паркера вийшов більш адреналіновим. Секунданти новозеландця несли за ним його національний прапор і чемпіонський пояс. Було помітно, що боксер перебував у прекрасному настрої.

Нагадаємо, андердог Агіт Кабаел несподівано переміг Чжана Чжілея і став тимчасовим володарем пояса за версією WBC.

Також Вірджіл Ортіс у красивому поєдинку взяв гору над Ісраїлом Мадрімовим у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

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