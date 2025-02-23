Джозеф Паркер та Мартін Баколе вийшли на ринг — як це було

Паркер та Баколе вийшли на ринг, бій за титул WBO розпочався
У Саудівській Аравії настав час головної події на "Вечорі боксу" в Ер-Ріяді. Джозеф Паркер та Мартін Баколе вийшли на ринг.
Бійці битимуться за тимчасовий чемпіонський пояс за версією WBO, а портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.
Головною зіркою цього поєдинку мав стати Даніель Дюбуа, який захворів за добу до бою. Місце британця в рингу дісталося конголезцю Мартіну Баколе, який не встиг прибути в Ер-Ріяд на "битву поглядів". Фаворитом поєдинку став новозеландець Джозеф Паркер.
Як бійці виходили на ринг
Традиційно на головний бій року довелося чекати дуже довго, але й поєдинки андеркарда вийшли цікавими — Новини.LIVE докладно їх висвітлювали.
Першим на рингу з'явився Мартін Баколе, плечі якого вкривав національний прапор ДР Конго. Він з'явився з підтрибунного приміщення під свій фірмовий трек.
Вихід Джозефа Паркера вийшов більш адреналіновим. Секунданти новозеландця несли за ним його національний прапор і чемпіонський пояс. Було помітно, що боксер перебував у прекрасному настрої.
Нагадаємо, андердог Агіт Кабаел несподівано переміг Чжана Чжілея і став тимчасовим володарем пояса за версією WBC.
Також Вірджіл Ортіс у красивому поєдинку взяв гору над Ісраїлом Мадрімовим у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.
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