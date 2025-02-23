Джозеф Паркер и Мартин Баколе вышли на ринг — как это было

Джозеф Паркер тренируется перед боем. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В Саудовской Аравии наступило время главного события на "Вечере бокса" в Эр-Рияде. Джозеф Паркер и Мартин Баколе вышли на ринг.

Бойцы будут сражаться за временный чемпионский пояс по версии WBO, а портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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Главной звездой этого поединка должен был стать Даниэль Дюбуа, который заболел за сутки до боя. Место британца в ринге досталось конголезцу Мартину Баколе, который не успел прибыть в Эр-Рияд на "битву взглядов". Фаворитом поединка стал новозеландец Джозеф Паркер.

Джозеф Паркер перед боем. Фото: скриншот YouTube

Как бойцы выходили на ринг

Традиционно главный бой года пришлось ждать очень долго, го и поединки андеркарда получились интересными — Новини.LIVE подробно их освещали.

Первым на ринге появился Мартин Баколе, плечи которого покрывал национальный флаг ДР Конго. Он появился из подтрибунного помещения под свой фирменный трэк.

Выход Джозефа Паркера получился более адреналиновым. Секунданты новозеландца несли за ним его национальный флаг и чемпионский пояс. Было заметно, что боксер пребывал в прекрасном настроении.

Напомним, андердог Агит Кабаел неожиданно победил Чжана Чжилея и стал временным обладателем пояса по версии WBC.

Также Вирджил Ортис в красивом поединке взял верх нал Исраилом Мадримовым в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.