Фанати Галатасарая з феєрверками заважали Ліверпулю перед грою ЛЧ

Уболівальники "Галатасарая". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів 30 вересня стартують матчі другого туру основного раунду. У Стамбулі "Галатасарай" прийме "Ліверпуль".

Всю ніч перед матчем фанати "Галатасараю" чергували біля готелю, де жили гравці "Ліверпуля", повідомив портал Новини.LIVE.

Фанати не дали виспатись гравцям "Ліверпуля"

У Стамбулі фанати влаштували справжнє шоу перед готелем, де зупинилися гравці "Ліверпуля". Сотні чоловік запускали феєрверки, освітивши нічне небо.

Крім феєрверку, уболівальники голосно кричали та співали, намагаючись не дати супернику виспатись.

Galatasaray fans outside Liverpool’s team hotel last night 🫡pic.twitter.com/L1egfoQ2Ue — Total Football (@TotalFootbol) September 30, 2025

Good night Liverpool 😴😴



📍İSTANBUL pic.twitter.com/M9BPt5BPzv — Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

"Ліверпуль" та "Галатасарай" зіграють 30 вересня о 22:00 за Києвом.

"Галатасарай" підходить до матчу з амбіціями виправити провал у першому турі Ліги чемпіонів, де вони зазнали розгромної поразки від "Айнтрахта" (1:5). При цьому, в турецькій Суперлізі команда Окана Бурука домінує: сім перемог у семи матчах.

"Ліверпуль" Арне Слота після вольової перемоги над "Атлетіко" (3:2) у першому турі підтвердив свій клас, але програли в АПЛ "Крістал Пелес".

