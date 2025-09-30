Відео
Перед грою ЛЧ турки вночі пускали феєрверки біля готелю Ліверпуля

Перед грою ЛЧ турки вночі пускали феєрверки біля готелю Ліверпуля

Дата публікації: 30 вересня 2025 18:14
Фанати Галатасарая з феєрверками заважали Ліверпулю перед грою ЛЧ
Уболівальники "Галатасарая". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів 30 вересня стартують матчі другого туру основного раунду. У Стамбулі "Галатасарай" прийме "Ліверпуль".

Всю ніч перед матчем фанати "Галатасараю" чергували біля готелю, де жили гравці "Ліверпуля", повідомив портал Новини.LIVE.

Фанати не дали виспатись гравцям "Ліверпуля"

У Стамбулі фанати влаштували справжнє шоу перед готелем, де зупинилися гравці "Ліверпуля". Сотні чоловік запускали феєрверки, освітивши нічне небо.

Крім феєрверку, уболівальники голосно кричали та співали, намагаючись не дати супернику виспатись.

"Ліверпуль" та "Галатасарай" зіграють 30 вересня о 22:00 за Києвом.

"Галатасарай" підходить до матчу з амбіціями виправити провал у першому турі Ліги чемпіонів, де вони зазнали розгромної поразки від "Айнтрахта" (1:5). При цьому, в турецькій Суперлізі команда Окана Бурука домінує: сім перемог у семи матчах.

"Ліверпуль" Арне Слота після вольової перемоги над "Атлетіко" (3:2) у першому турі підтвердив свій клас, але програли в АПЛ "Крістал Пелес".

Нагадаємо, де можна подивитися матч другого туру ЛЧ "Барселона" — "ПСЖ".

Російський воротар французького "ПСЖ" Матвій Сафонов заявив про проблеми в команді, де він вже втрачає будь-які надії.

футбол Ліга чемпіонів Галатасарай Ліверпуль вболівальники
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
