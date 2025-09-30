Видео
Главная Спорт Перед ЛЧ турки ночью пускали фейерверки возле отеля Ливерпуля

Перед ЛЧ турки ночью пускали фейерверки возле отеля Ливерпуля

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:14
Фанаты Галатасарая с фейерверками мешали Ливерпулю перед игрой ЛЧ
Болельщики "Галатасарая". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов 30 сентября стартуют матчи второго тура основного раунда. В Стамбуле "Галатасарай" примет "Ливерпуль".

Всю ночь перед матчем фанаты "Галатасарая" дежурили возле отеля, где жили игроки "Ливерпуля", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Фанаты не дали выспаться игрокам "Ливерпуля"

В Стамбуле фанаты устроили настоящее шоу перед отелем, где остановились игроки "Ливерпуля". Сотни человек запускали фейерверки, осветив ночное небо.

Кроме фейерверка, болельщики громко кричали и пели, пытаясь не дать сопернику выспаться.

"Ливерпуль" и "Галатасарай" сыграют 30 сентября в 22:00 по Киеву.

"Галатасарай" подходит к матчу с амбициями исправить провал в первом туре Лиги чемпионов, где они потерпели разгромное поражение от "Айнтрахта" (1:5). При этом, в турецкой Суперлиге команда Окана Бурука доминирует: семь побед в семи матчах.

"Ливерпуль" Арне Слота после волевой победы над "Атлетико" (3:2) в первом туре подтвердил свой класс, но проиграли в АПЛ "Кристал Пэлас".

Напомним, где можно посмотреть матч второго тура ЛЧ "Барселона" — "ПСЖ".

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов заявил о проблемах в команде, где он уже теряет любые надежды.

