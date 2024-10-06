Перейра нокаутував Раунтрі у головному бою UFC 307, перемога у четвертому раунді

Алекс Перейра переміг Халіла Раунтрі. Фото: USATODAY Sports via Reuters Connect

У Солт-Лейк-Сіті у США пройшов турнір UFC 307. У головній події турніру бразильський чемпіон напівважкої ваги захищав титул проти Халіла Раунтрі.

Перейрі вдалося знову перемогти свого опонента, повідомив портал Новини.LIVE.

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ALEX PEREIRA HAS KNOCKED OUT KHALIL ROUNTREE! WHAT A FIGHT!! #UFC307 pic.twitter.com/iHyq8iwVDV - Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

Бій Перейра — Раунтрі

У першому раунді Раунтрі, який завжди виділявся своєю ударною технікою та не дуже міцним підборіддям, пішов уперед і забрав собі в актив стартові п'ять хвилин.

Другий раунд Раунтрі також провів дуже активно і був близький, щоб відправити чемпіона у нокдаун хайкіком.

Алекс Перейра пробив удар ногою по Раунтрі. Фото: USATODAY Sports via Reuters Connect

У третьому раунді картина бою змінилася і Перейра почав розбивати опонента джебом та колінами.

Четвертий раунд став побиттям для Раунтрі. Чемпіон щоразу доносив удари по американцю, і той задкував назад. Потім після серії ударів по корпусу та аперкота Халіл впав у нокаут.

Перейра здобув свою третю перемогу в 2024 році. Раніше він нокаутував Джамала Хілла та в реванші Іржі Прохазку.

Нагадаємо, раніше на турнірі UFC 307 програв свій бій українець Ігор Потєря.

При цьому перемогу на UFC 307 здобув шестиразовий чемпіон України з греплінгу, одесит Роман Долідзе, який представляє свою історичну батьківщину Грузію.