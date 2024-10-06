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Одесит Долідзе достроково переміг Холланда на турнірі UFC — відео

6 жовтня 2024 08:45
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Роман Долідзе переміг Кевіна Холланда технічним нокаутом на UFC 307
Роман Долідзе після перемоги над Холландом Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У Солт-Лейк-Сіті у США пройшов турнір UFC 307. В основному карді грузинський боєць із Одеси Роман Долідзе зустрівся з американським ударником Кевіном Холландом.

Поєдинок пройшов у рамках середньої вагової категорії — до 83,9 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Шестиразовий чемпіон України з греплінгу розпочав бій першим номером у стійці. Його суперник здебільшого працював на контратаках.

В одному з епізодів Роман перевів суперника до партерe, де контролював його. Коли Холланду набридло лежати на настилі, він спробував вирватися й отримав травму.

Грузинський боєць скористався моментом і вийшов у фул-маунт, після чого жорстко розбивав американця, поки не завершився раунд.

Американський боєць через травму не зміг продовжити поєдинок та не вийшов на другий раунд.

Офіційний результат бою: перемога Долідзе технічним нокаутом у першому раунді.

Для Романа це друга перемога поспіль. У червні одесит виграв рішенням суддів у Ентоні Сміта.

Нагадаємо, раніше на UFC 307 програв свій поєдинок український середньоваговик Ігор Потєря.

У Курській області Росії загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств.

ММА UFC змішані єдиноборства єдиноборства Роман Долідзе

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