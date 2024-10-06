Роман Долідзе переміг Кевіна Холланда технічним нокаутом на UFC 307

Роман Долідзе після перемоги над Холландом Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

У Солт-Лейк-Сіті у США пройшов турнір UFC 307. В основному карді грузинський боєць із Одеси Роман Долідзе зустрівся з американським ударником Кевіном Холландом.

Поєдинок пройшов у рамках середньої вагової категорії — до 83,9 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Roman Dolidze defeats Kevin Holland by TKO



Kevin Holland позбавився невдачі на його ріб #UFC307 #UFC #MMA pic.twitter.com/MFf1ojBE3n - Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

Долідзе виграв у Холланда

Шестиразовий чемпіон України з греплінгу розпочав бій першим номером у стійці. Його суперник здебільшого працював на контратаках.

В одному з епізодів Роман перевів суперника до партерe, де контролював його. Коли Холланду набридло лежати на настилі, він спробував вирватися й отримав травму.

Грузинський боєць скористався моментом і вийшов у фул-маунт, після чого жорстко розбивав американця, поки не завершився раунд.

Американський боєць через травму не зміг продовжити поєдинок та не вийшов на другий раунд.

Roman Dolidze defeats Kevin Holland by TKO після Holland не може продовжувати до ріб injury. #UFC307 pic.twitter.com/SapSMzowQH - ESPN MMA (@espnmma) October 6, 2024

Офіційний результат бою: перемога Долідзе технічним нокаутом у першому раунді.

Для Романа це друга перемога поспіль. У червні одесит виграв рішенням суддів у Ентоні Сміта.

Нагадаємо, раніше на UFC 307 програв свій поєдинок український середньоваговик Ігор Потєря.

У Курській області Росії загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств.