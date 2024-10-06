Роман Долидзе победил Кевина Холланда техническим нокаутом на UFC 307

Роман Долидзе после победы над Холландом. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

В Солт-Лейк-Сити в США прошел турнир UFC 307. В основном карде грузинский боец из Одессы Роман Долидзе встретился с американским ударником Кевином Холландом.

Поединок прошел в рамках средней весовой категории — до 83,9 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Roman Dolidze defeats Kevin Holland by TKO



Kevin Holland sustained an injury to his rib #UFC307 #UFC #MMApic.twitter.com/MFf1ojBE3n — Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

Долидзе выиграл у Холланда

Шестикратный чемпион Украины по грэпплингу начал бой первым номером в стойке. Его соперник в основном работал на контратаках.

В одном из эпизодов Роман перевел соперника в партер, где контролировал его. Когда Холланду надоело лежать на настиле, то он попытался вырваться и получил травму.

Грузинский боец воспользовался моментом и вышел в фулл-маунт, после чего жестко разбивал американца пока не завершился раунд.

Американский боец из-за травмы не смог продолжить поединок и не вышел на второй раунд.

Roman Dolidze defeats Kevin Holland by TKO after Holland couldn't continue due to a rib injury. #UFC307 pic.twitter.com/SapSMzowQH — ESPN MMA (@espnmma) October 6, 2024

Официальный результат боя: победа Долидзе техническим нокаутом в первом раунде.

Для Романа это вторая победа подряд. В июне одессит выиграл решением судей у Энтони Смита.

Напомним, ранее на UFC 307 проиграл свой поединок украинский средневес Игорь Потеря.

В Курской области России погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам.