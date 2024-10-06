Перейра нокаутировал Раунтри в главном бою UFC 307, победа в четвертом раунде

Алекс Перейра победил Халила Раунтри. Фото: USATODAY Sports via Reuters Connect

В Солт-Лейк-Сити в США прошел турнир UFC 307. В главном событии турнира бразильский чемпион полутяжелого веса защищал титул против Халила Раунтри.

Перейре удалось снова победить своего оппонента, сообщил портал Новини.LIVE.

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ALEX PEREIRA HAS KNOCKED OUT KHALIL ROUNTREE!!! WHAT A FIGHT!!#UFC307pic.twitter.com/iHyq8iwVDV — Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

Бой Перейра — Раунтри

В первом раунде Раунтри, который всегда выделялся своей ударной техникой и не очень крепким подбородком, пошел вперед и забрал себе в актив стартовые пять минут.

Второй раунд Раунтри также провел очень активно и был близок, чтобы отправить чемпиона в нокдаун хайкиком.

Алекс Перейра пробил удар ногой по Раунтри. Фото: USATODAY Sports via Reuters Connect

В третьем раунде картина боя поменялась и Перейра начал разбивать оппонента джебом и коленями.

Четвертый раунд стал избиением для Раунтри. Чемпион раз за разом доносил удары по американцу, и тот пятился назад. Затем после серии ударов по корпусу и апперкота Халил упал в нокаут.

Перейра одержал свою третью победу в 2024 году. Ранее он нокаутировал Джамала Хилла и в реванше Иржи Прохазку.

Напомним, ранее на турнире UFC 307 проиграл свой бой украинец Игорь Потеря.

При этом победу на UFC 307 одержал шестикратный чемпион Украины по грэпплингу, одессит Роман Долидзе, который представляет свою историческую родину — Грузию.