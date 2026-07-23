Перехід Родрі до Реала опинився під загрозою зриву

Родрі та головний тренер Реала Жозе Моурінью. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Капітан збірної Іспанії Родрі може пропустити початок сезону. Гравця турбує травма спини. Через це йому доведеться перенести операцію.

Терміни відновлення одного з найкращих футболістів ЧС-2026 стануть відомі після хірургічного втручання, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Два останні сезони виявилися складними для лідера "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі. Футболіст постійно страждає від травм. Він виходив на поле не так часто, як раніше, через ушкодження хрестоподібної зв’язки коліна, задньої поверхні стегна, паху та спини.

Родрі з Кубком світу. Фото: Reuters

Проблеми з майбутнім Родрі

У іспанського гравця залишається рік за контрактом з "Манчестер Сіті". Англійський клуб запропонував 30-річному півзахиснику продовжити угоду, але сам футболіст мріє перейти в "Реал".

Однак у Родрі можуть виникнути проблеми з цим трансфером. "Королівський клуб" продовжуватиме стежити за ситуацією з гравцем, але не підписуватиме його, якщо терміни відновлення затягнуться.

У сезоні 2022/23 Родрі допоміг "Манчестер Сіті" завоювати требл і забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів. На Євро-2024 та ЧС-2026 він був лідером збірної Іспанії, яка завоювала обидва трофеї.

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