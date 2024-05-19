Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Перемога Усика над Ф'юрі — найяскравіші моменти поєдинку arrow

Перемога Усика над Ф'юрі — найяскравіші моменти поєдинку

19 травня 2024 03:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Перемога Усика над Ф'юрі — найяскравіші моменти поєдинку
Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фото: x.com/DAZNBoxing
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в неділю, 19 травня, українець Олександр Усик здобув перемогу в поєдинку з Тайсоном Ф'юри. Завдяки цій перемозі, українець тепер має титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

У соцмережах публікують відео з найяскравішими моментами двобою.

Читайте також:

Що відомо про поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі 

Поєдинок легендарних боксерів відбувся вночі в неділю, 19 травня, в місті Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Спортсмени вийшли на ринг, щоб об'єднати всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. На кону були пояси Усика за версіями WBO, WBA та IBF та чемпіонський титул, який до цього двобою належав британцю. Бій тривав усі 12 раундів.

Перші чотири раунди українець пройшов успішно, змусивши Ф'юрі притискатися до канатів. У п'ятому раунді ініціативу перехопив Тайсон. Саме він протягом трьох наступних раундів був лідером, однак у дев'ятому раунді українець вирвався попереду, влучними ударами мало не відправив Ф'юрі на підлогу та до кінця поєдинку вже не упускав ініціативу.

Роздільним рішенням суддів перемогу присудили Олександру Усику.

Нагадаємо, напередодні бою до Саудівської Аравії, аби підтримати Олександра Усика, приїхав Володимир Кличко, який раніше зустрічався з Ф'юрі на рингу. Спортсмен зазначив, що Усику протистоятиме досвідчений боксер, однак українець гідний стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Також ми повідомляли, що на зважування перед боєм із Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик прибув у вишиванці із зображенням військового Олексія Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли за слова "Слава Україні!" На спині вишиванки був патріотичний текст, також присвячений загиблому Герою.

спорт
Олександр Усик
Саудівська Аравія
бокс
Тайсон Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб