Перемога Усика над Ф'юрі — найяскравіші моменти поєдинку

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фото: x.com/DAZNBoxing

Уночі в неділю, 19 травня, українець Олександр Усик здобув перемогу в поєдинку з Тайсоном Ф'юри. Завдяки цій перемозі, українець тепер має титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

У соцмережах публікують відео з найяскравішими моментами двобою.

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Що відомо про поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі

Поєдинок легендарних боксерів відбувся вночі в неділю, 19 травня, в місті Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Спортсмени вийшли на ринг, щоб об'єднати всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. На кону були пояси Усика за версіями WBO, WBA та IBF та чемпіонський титул, який до цього двобою належав британцю. Бій тривав усі 12 раундів.

Перші чотири раунди українець пройшов успішно, змусивши Ф'юрі притискатися до канатів. У п'ятому раунді ініціативу перехопив Тайсон. Саме він протягом трьох наступних раундів був лідером, однак у дев'ятому раунді українець вирвався попереду, влучними ударами мало не відправив Ф'юрі на підлогу та до кінця поєдинку вже не упускав ініціативу.

Роздільним рішенням суддів перемогу присудили Олександру Усику.

Нагадаємо, напередодні бою до Саудівської Аравії, аби підтримати Олександра Усика, приїхав Володимир Кличко, який раніше зустрічався з Ф'юрі на рингу. Спортсмен зазначив, що Усику протистоятиме досвідчений боксер, однак українець гідний стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Також ми повідомляли, що на зважування перед боєм із Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик прибув у вишиванці із зображенням військового Олексія Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли за слова "Слава Україні!" На спині вишиванки був патріотичний текст, також присвячений загиблому Герою.