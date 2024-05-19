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Победа Усика над Фьюри — самые яркие моменты поединка

19 мая 2024 03:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Победа Усика над Фьюри — самые яркие моменты поединка
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Фото: x.com/DAZNBoxing
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в воскресенье, 19 мая, украинец Александр Усик одержал победу в поединке с Тайсоном Фьюри. Благодаря этой победе, у украинца теперь есть титул абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.

В соцсетях публикуют видео с самыми яркими моментами поединка.

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Что известно о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри

Поединок легендарных боксеров состоялся ночью в воскресенье, 19 мая, в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Спортсмены вышли на ринг, чтобы объединить все чемпионские пояса в тяжелом весе. На кону были пояса Усика по версиям WBO, WBA и IBF и чемпионский титул, который до этого поединка принадлежал британцу. Бой длился все 12 раундов.

Первые четыре раунда украинец прошел успешно, заставив Фьюри прижиматься к канатам. В пятом раунде инициативу перехватил Тайсон. Именно он в течение трех следующих раундов был лидером, однако в девятом раунде украинец вырвался вперед, точными ударами чуть не отправил Фьюри на пол и до конца поединка уже не упускал инициативу.

Раздельным решением судей победа была присуджена Александру Усику.

Напомним, накануне боя в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Александра Усика, приехал Владимир Кличко, который ранее встречался с Фьюри на ринге. Спортсмен отметил, что Усику будет противостоять опытный боксер, однако украинец достоин стать абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Также мы сообщали, что на взвешивание перед сражением с Тайсоном Фьюри Александр Усик прибыл в вышиванке с изображением военного Алексея Мациевского, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!" На спине вышиванки был патриотический текст, также посвященный погибшему Герою.

спорт
Александр Усик
Саудовская Аравия
бокс
Тайсон Фьюри

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