Кличко попередив Усика про небезпеку в бою з Ф'юрі

Володимир Кличко перед поїздкою до Саудівської Аравії. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко приїхав до Саудівської Аравії, щоб підтримати Олександра Усика. Український боксер протистоятиме Тайсону Ф'юрі.

Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, нагадав Володимир Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі "Х".

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Володимир Кличко вже зустрічався з Тайсоном Ф'юрі на рингу і знає, на що здатний британський боксер. Ексчемпіон нагадав, що Олександру Усику протистоятиме досвідчений спортсмен, який багато чого досяг у боксі.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик незадовго до бою. Фото: скриншот YouTube

Що Кличко сказав про Усика

Володимир опублікував відео, в якому підтримав українського боксера напередодні бою, переможець якого отримає чемпіонські пояси WBO, WBA, IBO, IBF та WBC.

Кличко не сумнівається в тому, що Усик зуміє перемогти Ф'юрі. За словами Володимира, українець гідний стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Також Кличко нагадав про те, із чим доводиться стикатися українцям щодня.

"У безглуздій війні, яку путінська Росія розв'язала в Україні, з метою змусити Україну зникнути як країну і націю, змусити її замовкнути, а потім перетворити на попіл. Ми не мовчимо. Я тут, щоб сказати, що ми маємо намір забезпечити видимість та підтримку нашої країни", — розповів Кличко.

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