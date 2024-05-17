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Кличко предупредил Усика об опасности в бою с Фьюри

17 мая 2024 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кличко предупредил Усика об опасности в бою с Фьюри
Владимир Кличко перед поездкой в Саудовскую Аравию. Фото: instagram.com/klitschko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Александра Усика. Украинский боксер будет противостоять Тайсону Фьюри.

Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, напомнил Владимир Кличко на своей странице в социальной сети "Х". 

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Владимир Кличко уже встречался с Тайсоном Фьюри на ринге и знает, на что способен британский боксер. Экс-чемпион напомнил, что Александру Усику будет противостоять опытный спортсмен, который многого достиг в боксе. 

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик незадолго до боя. Фото: скриншот YouTube

Что Кличко сказал об Усике 

Владимир опубликовал видео, в котором поддержал украинского боксера накануне боя, победитель которого завладеет чемпионскими поясами WBO, WBA, IBO, IBF и WBC. 

Кличко не сомневается в том, что Усик сумеет победить Фьюри. По словам Владимира, украинец достоин стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Также Кличко напомнил о том, с чем приходится сталкиваться украинцам каждый день. 

"В бессмысленной войне, которую путинская Россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, заставить ее умолкнуть, а затем превратить в пепел. Мы не молчим. Я здесь, чтобы сказать, что мы намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны", — рассказал Кличко. 

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спорт
Александр Усик
Владимир Кличко
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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