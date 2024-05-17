Кличко предупредил Усика об опасности в бою с Фьюри

Владимир Кличко перед поездкой в Саудовскую Аравию. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Александра Усика. Украинский боксер будет противостоять Тайсону Фьюри.

Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, напомнил Владимир Кличко на своей странице в социальной сети "Х".

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Владимир Кличко уже встречался с Тайсоном Фьюри на ринге и знает, на что способен британский боксер. Экс-чемпион напомнил, что Александру Усику будет противостоять опытный спортсмен, который многого достиг в боксе.

Тайсон Фьюри и Александр Усик незадолго до боя. Фото: скриншот YouTube

Что Кличко сказал об Усике

Владимир опубликовал видео, в котором поддержал украинского боксера накануне боя, победитель которого завладеет чемпионскими поясами WBO, WBA, IBO, IBF и WBC.

Кличко не сомневается в том, что Усик сумеет победить Фьюри. По словам Владимира, украинец достоин стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Также Кличко напомнил о том, с чем приходится сталкиваться украинцам каждый день.

"В бессмысленной войне, которую путинская Россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, заставить ее умолкнуть, а затем превратить в пепел. Мы не молчим. Я здесь, чтобы сказать, что мы намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны", — рассказал Кличко.

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