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Мудрик и Миколенко сделали прогноз на бой Усик — Фьюри

17 мая 2024 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик и Миколенко сделали прогноз на бой Усик — Фьюри
Тайсон Фьюри и Александр Усик во время битвы взглядов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Александр Усик и Тайсон Фьюри готовятся выйти на ринг в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Украинские спортсмены не сомневаются в победе своего соотечественника.

Футболисты Михаил Мудрик и Виталий Миколенко поделились прогнозом перед поединком, сообщает Telegram-канал "Брутальный футбол". 

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В субботу, 18 мая, Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет обладателем пяти поясов и абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик поддержал Александра Усика. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Сборная Украины поддержала Усика 

Полузащитник "сине-желтых" и лондонского "Челси" Михаил Мудрик не сомневается в том, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри. Футболист отметил, что украинский боксер умеет добиваться поставленных целей. 

"На ринге Усик превращается в настоящего зверя. Именно так Александр и достиг всего в этом спорте. Он напряженно работает, такие люди бороться за свои мечты", — рассказал Мудрик.

Виталий Миколенко
Миколенко верит в победу Усика. Фото: instagram.com/mikola_16/

Другой украинский футболист Виталий Миколенко тоже уверен в победе Усика. Защитник "Эвертона" признался, что следит за карьерой и боями Александра. 

"Я горжусь им, он каждый день пытается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей", — заявил Миколенко.

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Михаил Мудрик
Виталий Миколенко
Бой Усик — Фьюрі

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