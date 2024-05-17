Мудрик и Миколенко сделали прогноз на бой Усик — Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри готовятся выйти на ринг в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Украинские спортсмены не сомневаются в победе своего соотечественника.
Футболисты Михаил Мудрик и Виталий Миколенко поделились прогнозом перед поединком, сообщает Telegram-канал "Брутальный футбол".
В субботу, 18 мая, Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет обладателем пяти поясов и абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.
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Полузащитник "сине-желтых" и лондонского "Челси" Михаил Мудрик не сомневается в том, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри. Футболист отметил, что украинский боксер умеет добиваться поставленных целей.
"На ринге Усик превращается в настоящего зверя. Именно так Александр и достиг всего в этом спорте. Он напряженно работает, такие люди бороться за свои мечты", — рассказал Мудрик.
Другой украинский футболист Виталий Миколенко тоже уверен в победе Усика. Защитник "Эвертона" признался, что следит за карьерой и боями Александра.
"Я горжусь им, он каждый день пытается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей", — заявил Миколенко.
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