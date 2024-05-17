Мудрик та Миколенко зробили прогноз на бій Усик — Ф'юрі
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі готуються вийти на ринг у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Українські спортсмени не сумніваються у перемозі свого співвітчизника.
Футболісти Михайло Мудрик та Віталій Миколенко поділилися прогнозом перед поєдинком, повідомляє Telegram-канал "Брутальний футбол".
У суботу, 18 травня, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик зустрінуться на рингу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане володарем п'яти поясів та абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.
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Півзахисник "синьо-жовтих" та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сумнівається у тому, що Олександр Усик переможе Тайсона Ф'юрі. Футболіст зазначив, що український боксер вміє добиватися поставленої мети.
"На рингу Усик перетворюється на справжнього звіра. Саме так Олександр і досяг всього у цьому спорті. Він напружено працює, такі люди боротимуться за свої мрії", — розповів Мудрик.
Інший український футболіст Віталій Миколенко також впевнений у перемозі Усіка. Захисник "Евертона" зізнався, що стежить за кар'єрою та боями Олександра.
"Я пишаюся ним, він щодня намагається допомагати українським людям. Абсолютна легенда. Усик переможе рішенням суддів", — заявив Миколенко.
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