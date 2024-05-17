Мудрик та Миколенко зробили прогноз на бій Усик — Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик під час битви поглядів. Фото: скриншот YouTube

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі готуються вийти на ринг у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Українські спортсмени не сумніваються у перемозі свого співвітчизника.

Футболісти Михайло Мудрик та Віталій Миколенко поділилися прогнозом перед поєдинком, повідомляє Telegram-канал "Брутальний футбол".

Читайте також:

У суботу, 18 травня, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик зустрінуться на рингу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане володарем п'яти поясів та абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Михайло Мудрик підтримав Олександра Усика. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Збірна України підтримала Усика

Півзахисник "синьо-жовтих" та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сумнівається у тому, що Олександр Усик переможе Тайсона Ф'юрі. Футболіст зазначив, що український боксер вміє добиватися поставленої мети.

"На рингу Усик перетворюється на справжнього звіра. Саме так Олександр і досяг всього у цьому спорті. Він напружено працює, такі люди боротимуться за свої мрії", — розповів Мудрик.

Миколенко вірить у перемогу Усика. Фото: instagram.com/mikola_16/

Інший український футболіст Віталій Миколенко також впевнений у перемозі Усіка. Захисник "Евертона" зізнався, що стежить за кар'єрою та боями Олександра.

"Я пишаюся ним, він щодня намагається допомагати українським людям. Абсолютна легенда. Усик переможе рішенням суддів", — заявив Миколенко.

Нагадаємо, Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ.

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо".

"Жирона" продасть Довбика — відома вартість форварда.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.