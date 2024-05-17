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Ф'юрі зганьбився на битві поглядів — як відреагував Усик

17 травня 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі зганьбився на битві поглядів — як відреагував Усик
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик на битві поглядів. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели традиційну пресконференцію напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Нова зустріч спортсменів завершилася курйозом.

Тайсон Ф'юрі знову здивував Олександр Усика та вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидва претенденти на звання кращого боксера світу в надважкій вазі відповіли на запитання журналістів за декілька діб до бою. Олександр Усик (21-0, 14 KO) та Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) були зосереджені та серйозні. Проте британець знову захопився "іграми розуму".

Що зробив Ф'юрі

"Циганський король" лаконічно запевнив, що готовий до бою. Його не цікавить, наскільки важким виявиться протистояння. Тайсон Ф'юрі має намір показати всі свої навички у рингу.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: скриншот YouTube

Олександр Усик не менш коротко подякував уболівальникам за підтримку та нагадав, що Україна переживає складний момент у своїй історії. Спортсмен згадав енергетиків, шахтарів, захисників країни та працівників критичної інфраструктури.

Після інтерв'ю відбулася традиційна битва поглядів. Обидва спортсмени повинні були стати віч-на-віч і подивитися в очі один одного. І якщо Усик виконав цю вимогу, але Ф'юрі залишився стояти обличчям до журналістів. Він навіть не глянув на суперника. Українець зрозумів, що намагається зробити Тайсон, усміхнувся і теж обернувся обличчям до преси.

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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