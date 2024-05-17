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Фьюри опозорился на битве взглядов — как отреагировал Усик

17 мая 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри опозорился на битве взглядов — как отреагировал Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик на битве взглядов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик провели традиционную пресс-конференцию накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Новая встреча спортсменов завершилась курьезом. 

Тайсон Фьюри снова удивил Александр Усика и болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Оба претендента на звание лучшего боксера мира в супертяжелом весе ответили на вопросы журналистов за несколько суток до боя. Александр Усик (21-0, 14 KO) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) были сосредоточены и серьезны. Однако британец снова увлекся "играми разума". 

Что сделал Фьюри 

"Цыганский король" лаконично заверил, что готов к бою. Его не интересует, насколько тяжелым окажется противостояние. Тайсон Фьюри намерен показать все свои навыки в ринге. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: скриншот YouTube

Александр Усик не менее коротко поблагодарил болельщиков за поддержку и напомнил, что Украина переживает сложный момент в своей истории. Спортсмен вспомнил энергетиков, шахтеров, защитников страны и работников критической инфраструктуры.  

После интервью состоялась традиционная битва взглядов. Оба спортсмена должны были встать лицом к лицу и посмотреть в глаза друг друга. И если Усик выполнил это требование, но Фьюри остался стоять лицом к журналистам. Он даже не взглянул на соперника. Украинец понял, что пытается сделать Тайсон, улыбнулся и тоже повернулся лицом к прессе. 

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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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