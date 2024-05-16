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Усик против Фьюри — где и когда смотреть главный боксерский бой года

16 мая 2024 12:40
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Агабекян Карен
редактор
Усик против Фьюри — где и когда смотреть главный боксерский бой года
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии 18 мая состоится большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретится с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

На кону поединка будет статус первого в истории абсолютного чемпиона в супертяжелом весе с четырьмя поясами, сообщил портал Новини.LIVE.

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Постер к поединку Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: скриншот

Кто покажет бой Усик — Фьюри

Поединок Усика и Фьюри станет самым большим в 2024-м году и наиболее важным событием с момента бесспорного чемпионства Леннокса Льюиса в 2000-м году. Правда, тогда нужно было собрать лишь три титула — WBA, WBC, IBF. В середине "нулевых" к ним добавился титул WBO.

У Усика также есть титулы IBO и журнала The Ring, но они не учитываются для абсолютного чемпионства.

Изначально поединок Усика и Фьюри был запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, но был перенесен на 18-е мая из-за рассечения над глазом, полученного Тайсоном во время спарринга.

Видео трансляцию поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Главный поединок начнется примерно в 00:30 по киевскому времени.

Усик за свою карьеру выиграл 21 поединок, 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Фьюри также не знает вкуса поражений, выиграл он 34 поединка, 24 досрочно, еще один бой завершился ничьей.

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