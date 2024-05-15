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Усик трогательно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей стих

15 мая 2024 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик трогательно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей стих
Александр Усик прибыл в Эр-Рияд. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик готовится к важному бою в своей карьере. Через несколько дней он постарается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Во время подготовки к противостоянию с Тайсоном Фьюри украинец не забыл о семейном празднике и обратился к жене на своей странице в Instagram

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Екатерина Усик празднует день рождения 15 мая. Украинский боксер не сумел в этот день быть рядом со своей женой, поскольку через несколько дней ему предстоит сразиться на ринге с Тайсоном Фьюри. Но Александр сделал Екатерине подарок, который наверняка ей понравится. 

Александр Усик
Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

Как Усик поздравил жену 

Александр посвятил Екатерине стихотворение, которое написал ко дню рождения жены. Спортсмен выбрал несколько фотографий девушки, на фоне которых записал поздравительное видео. 

"Я так радуюсь, что тебя нашел,
Что ты как ангел опустилась с неба.
С тобой мне всегда хорошо,
С тобой — это мой сон, в котором просыпаться не надо;
С тобой могу всю ночь смотреть на звездное небо,
Ты крылья мне дала, без них не мог подняться к тебе.
Мы вместе уже много дней, и каждый день это как новый воздух,
Любить тебя буду изо дня в день, пока сердце бьется в груди невероятно.

Возлюбленная моя, с днем ​​рождения! Я тебя невероятно люблю. Ты самая лучшая!" — признался спортсмен. 

Бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Авария) в субботу, 18 мая. 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

"Динамо" хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
Александр Усик
бокс
Екатерина Усик
Бой Усик — Фьюрі

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