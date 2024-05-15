Усик трогательно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей стих

Александр Усик прибыл в Эр-Рияд. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик готовится к важному бою в своей карьере. Через несколько дней он постарается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Во время подготовки к противостоянию с Тайсоном Фьюри украинец не забыл о семейном празднике и обратился к жене на своей странице в Instagram.

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Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

Как Усик поздравил жену

Александр посвятил Екатерине стихотворение, которое написал ко дню рождения жены. Спортсмен выбрал несколько фотографий девушки, на фоне которых записал поздравительное видео.

"Я так радуюсь, что тебя нашел,

Что ты как ангел опустилась с неба.

С тобой мне всегда хорошо,

С тобой — это мой сон, в котором просыпаться не надо;

С тобой могу всю ночь смотреть на звездное небо,

Ты крылья мне дала, без них не мог подняться к тебе.

Мы вместе уже много дней, и каждый день это как новый воздух,

Любить тебя буду изо дня в день, пока сердце бьется в груди невероятно.

Возлюбленная моя, с днем ​​рождения! Я тебя невероятно люблю. Ты самая лучшая!" — признался спортсмен.

Бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Авария) в субботу, 18 мая.

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