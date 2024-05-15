Усик зворушливо привітав дружину з днем народження і присвятив їй вірш

Олександр Усик прибув до Ер-Ріяду. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик готується до важливого бою у своїй кар'єрі. Через декілька днів він постарається стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Під час підготовки до протистояння з Тайсоном Ф'юрі українець не забув про сімейне свято та звернувся до дружини на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Усик святкує день народження 15 травня. Український боксер не зумів у цей день бути поряд зі своєю дружиною, оскільки за декілька днів він має битися на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Але Олександр зробив Катерині подарунок, який, напевно, їй сподобається.

Олександр Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/

Як Усик привітав дружину

Олександр присвятив Катерині вірш, який написав на день народження дружини. Спортсмен вибрав кілька фотографій дівчини, на тлі яких записав вітальне відео.

"Я так радію, що тебе знайшов,

Що ти як янгол опустилась з неба.

З тобою мені завжди хорошо,

З тобою — це мій сон, в якому просинатися не треба;

З тобою можу я всю ніч дивитись на зіркове небо,

Ти крила мені надала, без них не можу піднятися до тебе.

Ми разом вже багато днів, й кожен день це як нове повітря,

Любити тебе буду день за днем, допоки серце б'ється в грудях неймовірно.

Кохана моя, з днем народження! Я тебе неймовірно люблю. Ти найкраща!" — зізнався спортсмен.

Бій за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аварія) у суботу, 18 травня.

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