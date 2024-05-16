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Усик проти Ф'юрі — де і коли дивитися головний боксерський бій року

16 травня 2024 12:40
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Агабекян Карен
редактор
Усик проти Ф'юрі — де і коли дивитися головний боксерський бій року
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

Головною нагородою поєдинку буде статус першого в історії абсолютного чемпіона у надважкій вазі з чотирма поясами, повідомив портал Новини.LIVE.

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Постер до поєдинку Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: скріншот

Хто покаже бій Усик — Ф'юрі

Поєдинок Усика та Ф'юрі стане найбільшою у 2024-му році, та найважливішою з моменту безперечного чемпіонства Леннокса Льюїса у 2000-му році, подією. Щоправда, тоді потрібно було зібрати лише три титули — WBA, WBC, IBF. У середині "нульових" до них додався титул WBO.

В Усика також є титули IBO і журналу The Ring, але вони не враховуються для абсолютного чемпіонства.

Спочатку поєдинок Усика і Ф'юрі був запланований на 17 лютого в Саудівській Аравії, але був перенесений на 18 травня через розсічення над оком, отримане Тайсоном під час спарингу.

Відео трансляцію поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі можна буде переглянути на відеосервісі MEGOGO.

Головний поєдинок розпочнеться приблизно о 00:30 за київським часом.

Усик за свою кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Ф'юрі також не знає смаку поразок, виграв він 34 поєдинки, 24 достроково, ще один бій завершився нічиєю.

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
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українські боксери

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