Усик показав зворушливий надпис на своїй вишиванці, присвяченій розстріляному військовому

Боксер Олександр Усик прибув на зважування перед боєм із Тайсоном Ф'юрі у вишиванці із зображенням розстріляного російськими окупантами військового. На спині вишиванки є патріотичний напис, присвячений бійцю Олексію Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за слова "Слава Україні!"

Фото, на якому видно текст, написаний на вишиванці, боксер опублікував у stories в Instagram.

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Скриншот stories з Instagram Олександра Усика

Що написано на вишиванці Олександра Усика

На вишитій сорочці напис: "Слава Україні! За такі слова кулю ти отримав, і тебе нема. Але пам'ять вічна, воїне тобі. Ти за неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу, силу ЗСУ. Так, Героям Слава, а тобі вовік!"

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів перед боєм, який відбудеться 18-го травня в місті Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Переможець протистояння стане першим абсолютним чемпіоном світу в XXI столітті. Цей бій мав відбутися ще 17 лютого, однак його перенесли через те, що Тайсон під час спарингу отримав розсічення над оком.

Також ми повідомляли про те, що до Саудівської Аравії, аби підтримати Олександра Усика, приїхав Володимир Кличко, який раніше зустрічався з Ф'юрі на рингу. Спортсмен зазначив, що Усику протистоятиме досвідчений боксер, однак українець гідний стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.