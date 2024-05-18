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Усик показал трогательную надпись на своей вышиванке, посвященной расстрелянному военному

18 мая 2024 00:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Усик показал трогательную надпись на своей вышиванке, посвященной расстрелянному военному
Усик показал трогательную надпись на своей вышиванке, посвященной расстрелянному военному
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Боксер Александр Усик прибыл на взвешивание перед сражением с Тайсоном Фьюри в вышиванке с изображением расстрелянного российскими оккупантами военного. На спине вышиванки есть патриотическая надпись, посвященная бойцу Алексею Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!"

Фото, на котором виден текст, написанный на вышиванке, боксер опубликовал в stories в Instagram.

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Скриншот stories из Instagram Александра Усика

Что написано на вышиванке Александра Усика

На вышитой рубашке надпись: "Слава Україні! За такі слова кулю ти отримав, і тебе нема. Але пам'ять вічна, воїне тобі. Ти за неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу, силу ЗСУ. Так, Героям Слава, а тобі вовік!"

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед боем, который состоится 18 мая в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Победитель противостояния станет первым абсолютным чемпионом мира в XXI веке. Это сражение должно было состояться еще 17 февраля, однако его перенесли из-за того, что Тайсон во время спарринга получил рассечение над глазом.

Также мы сообщали о том, что в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Александра Усика, приехал Владимир Кличко, который ранее встречался с Фьюри на ринге. Спортсмен отметил, что Усику будет противостоять опытный боксер, однако украинец достоин стать абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
вышиванка
Слава Украине
военнослужащие
погибшие
память

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