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Ф'юрі штовхнув Усика під час фінальної битви поглядів — відео

17 травня 2024 23:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Фінальна битва поглядів Усика і Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі на битві поглядів. Фото: @queensberrypromotions
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів перед боєм, який відбудеться 18-го травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.Переможець протистояння стане першим абсолютним чемпіоном світу в XXI столітті.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 17 травня.

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"Циганський король" штовхнув Усика на битві поглядів

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу. Боксери пободалися лобами, після чого "циганський король" руками відштовхнув українця.

Ф'юрі вже зривав дуель поглядів 

Боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели традиційну пресконференцію напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Та минулого разу боксерам також не вдалося провести традиційну битву поглядів. Тому що Ф'юрі вкотре вирішив зіграти на публіку і просто не став дивитися на Усика, повернувшись лицем до глядачів.

Де дивитися головний боксерський бій року

Спочатку поєдинок Усика і Ф'юрі був запланований на 17 лютого в Саудівській Аравії, але був перенесений на 18 травня через розсічення над оком, отримане Тайсоном під час спарингу.

"Прямий ефір бою можна буде подивитися на платформі MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна і благодійність". Трансляція вечора боксу розпочнеться о 20:00 за київським часом, а головна подія вечора – у ніч на неділю, не раніше 01:00", — пише Спорт24.

Крім цього, дивитися бій в Україні можна на спортивному стримінговому сервісі DAZN.

Нагадаємо, що Усик прибув на зважування перед боєм з Ф'юрі в особливій вишиванці. Він був одягнений у вишиванку із зображенням розстріляного російськими окупантами військового. 

Також ми писали, що Усик вийде на бій з Ф'юрі в унікальному взутті.

Українські футболісти Мудрик та Миколенко зробили прогноз на бій Усика і Ф'юрі. Вони не сумніваються у перемозі свого співвітчизника.

спорт
Олександр Усик
Саудівська Аравія
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
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професійний бокс

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