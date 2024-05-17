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Фьюри толкнул Усика во время финальной битвы взглядов

17 мая 2024 23:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Финальная битва взглядов Усика и Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри в битве взглядов. Фото: @queensberrypromotions
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед боем , который состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Победитель противостояния станет первым абсолютным чемпионом мира в XXI веке.

Об этом сообщают Новости.LIVE в пятницу, 17 мая.

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"Цыганский король" толкнул Усика на битве взглядов

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира. Боксеры побродили лбами, после чего "цыганский король" руками оттолкнул украинца.

Фьюри уже срывал дуэль взглядов

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик провели традиционную пресс-конференцию накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Но в прошлый раз боксерам также не удалось провести традиционную битву взглядов. Потому что Фьюри еще раз решил сыграть на публику и просто не стал смотреть на Усика, повернувшись лицом к зрителям.

Где смотреть главное боксерское сражение года

Первоначально поединок Усика и Фьюри был запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, но был перенесен на 18 мая из-за рассечения над глазом, полученного Тайсоном во время спарринга.

"Прямой эфир боя можно будет посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная и благотворительность". Трансляция вечера бокса начнется в 20:00 по киевскому времени, а главное событие вечера – в ночь на воскресенье, не раньше 1 часа» , — пишет Спорт24.

Кроме этого, смотреть бой в Украине можно на спортивном стриминговом сервисе DAZN .

Напомним, что Усик прибыл на взвешивание перед сражением с Фьюри в особой вышиванке. Он был одет в вышиванку с изображением расстрелянного российскими оккупантами военного.

Также мы писали, что Усик выйдет на бой с Фьюри в уникальной обуви.

Украинские футболисты Мудрик и Миколенко сделали прогноз на бой Усика и Фьюри. Они не сомневаются в победе своего соотечественника.

спорт
Александр Усик
Саудовская Аравия
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
супертяжелый вес
профессиональный бокс

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