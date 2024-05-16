Усик вийде на бій з Ф'юрі в унікальному взутті — фото
У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться найбільш довгоочікуваний боксерський поєдинок у надважкій вазі з 2000 року. Визначиться перший за 24 роки абсолютний чемпіон світу.
Першого безперечного чемпіона з чотирма титулами визначать українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі, повідомив портал Новини.LIVE.
Унікальні боксерки
Як стало відомо, одяг обох боксерів буде спеціального пошиття. Особливу увагу привернули боксерки Усика, де написано Undisputed — "об'єднаний" або "абсолютний".
Боксерки пошила компанія Rival, екіпіруванням якої Усик користується вже багато років. Цікаво, що засновник та виконавчий директор бренду Рас Анбер працює катменом Усика та Василя Ломаченка. До одного з боїв він навіть готував Олександра як тренер.
Усик за свою кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.
Ф'юрі також не знає смаку поразок, виграв він 34 поєдинки, 24 достроково, ще один бій завершився нічиєю.
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