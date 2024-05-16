Усик вийде на бій з Ф'юрі в унікальному взутті — фото

Український чемпіон світу Олександр Усик. Фото: Top Rank

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться найбільш довгоочікуваний боксерський поєдинок у надважкій вазі з 2000 року. Визначиться перший за 24 роки абсолютний чемпіон світу.

Першого безперечного чемпіона з чотирма титулами визначать українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Боксерки Усика до бою з Ф'юрі. Фото: ua.tribuna.com

Унікальні боксерки

Як стало відомо, одяг обох боксерів буде спеціального пошиття. Особливу увагу привернули боксерки Усика, де написано Undisputed — "об'єднаний" або "абсолютний".

Боксерки пошила компанія Rival, екіпіруванням якої Усик користується вже багато років. Цікаво, що засновник та виконавчий директор бренду Рас Анбер працює катменом Усика та Василя Ломаченка. До одного з боїв він навіть готував Олександра як тренер.

Усик за свою кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Ф'юрі також не знає смаку поразок, виграв він 34 поєдинки, 24 достроково, ще один бій завершився нічиєю.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо".

"Жирона" продасть Довбика — відома вартість форварда.