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Усик вийде на бій з Ф'юрі в унікальному взутті — фото

16 травня 2024 17:07
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Агабекян Карен
редактор
Усик вийде на бій з Ф'юрі в унікальному взутті — фото
Український чемпіон світу Олександр Усик. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться найбільш довгоочікуваний боксерський поєдинок у надважкій вазі з 2000 року. Визначиться перший за 24 роки абсолютний чемпіон світу.

Першого безперечного чемпіона з чотирма титулами визначать українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Боксерки Усика до бою з Ф'юрі. Фото: ua.tribuna.com

Унікальні боксерки

Як стало відомо, одяг обох боксерів буде спеціального пошиття. Особливу увагу привернули боксерки Усика, де написано Undisputed — "об'єднаний" або "абсолютний".

Боксерки пошила компанія Rival, екіпіруванням якої Усик користується вже багато років. Цікаво, що засновник та виконавчий директор бренду Рас Анбер працює катменом Усика та Василя Ломаченка. До одного з боїв він навіть готував Олександра як тренер.

Усик за свою кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Ф'юрі також не знає смаку поразок, виграв він 34 поєдинки, 24 достроково, ще один бій завершився нічиєю.

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Олександр Усик
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