Бій Усика з Ф'юрі — букмекери назвали майбутнього переможця

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: постер до бою

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перед поєдинком фаворитом є Ф'юрі, який має невелику перевагу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Протягом двох років, упродовж яких говорять про поєдинок Усика проти Ф'юрі, саме британець вважався фаворитом поєдинку. Однак його перевага постійно танула.

Сьогодні Тайсон продовжує залишатися лідером, але його перевага не настільки велика, як було раніше. Сталося це після двох непереконливих крайніх поєдинків. Спочатку британець переміг Дерека Чісора, але мав багато проблем протягом поєдинку.

У поєдинку із бійцем ММА Френсісом Нганну Тайсон виступив ще гірше, оскільки погано до нього підготувався. Британець усвідомив помилку вже у першому раунді і йому довелося складно. В одному з епізодів Ф'юрі побував у нокдауні. Але з допомогою суддів чемпіону вдалося виграти бій.

Олександр Усик на відкритому тренуванні перед боєм. Фото: Top Rank

До Усика Ф'юрі готувався набагато старанніше, що видно по його зовнішньому вигляду, особливо по худорлявому обличчю.

Українець у крайньому поєдинку виграв у Даніеля Дюбуа. Якщо не брати до уваги епізод із падінням після забороненого удару нижче пояса, Усик провів його впевнено. Олександр обрав більш атакувальну модель і в другій половині поєдинку нокаутував суперника.

У їх очному поєдинку в рингу зійдуться два технічні боксери, які люблять диктувати свій темп. Усик матиме перевагу в швидкості та маневровості, а на боці Тайсона антропометрія, міць та досвід.

Тайсон Ф'юрі на відкритому тренуванні перед боєм. Фото: Top Rank

Букмекери вважають, що коефіцієнт на перемогу Усика становить — 2.06, а на Ф'юрі — 1.91. Нічия оцінюється коефіцієнтом — 15.00.

На дострокову перемогу Ф'юрі коефіцієнт — 4:30, а на такий метод перемоги з боку Усика — 6:00. Букмекери вважають, що українець має більше шансів виграти суддівським рішенням — 3.00 проти 3.25.

Олександр за свою кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Тайсон також не знає смаку поразок, виграв він 34 поєдинки, 24 достроково, ще один бій завершився нічиєю.

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