Бой Усика с Фьюри — букмекеры назвали будущего победителя

Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: постер к бою

В Саудовской Аравии 18 мая состоится большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретится с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Перед поединком фаворитом является Фьюри, у которого небольшое преимущество, сообщил портал Новини.LIVE.

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В течение двух лет, когда говорят о поединке Усика против Фьюри, именно британец считался фаворитом поединка. Однако его преимущество постоянно таяло.

Сейчас Тайсон продолжает оставаться фаворитом, но его преимущество не настолько велико, как было ранее. Случилось это после двух неубедительных крайних поединков. Сначала британец победил Дерека Чисору, но имел много проблем в течение поединка.

В поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну Тайсон выступил еще хуже, поскольку плохо к нему подготовился. Британец осознал ошибку уже в первом раунде и ему пришлось сложнее. В одном из эпизодов Фьюри побывал в нокдауне. С помощью судей чемпиону удалось выиграть бой.

Александр Усик на открытой тренировке перед боем. Фото: Top Rank

К Усику Фьюри готовился намного усерднее, что видно по его внешнему виду, особенно по худощавому лицу.

Украинец в крайнем поединке выиграл у Даниэля Дюбуа. Если не брать во внимание эпизод с падением после запрещенного удара ниже пояса, Усик провел его уверенно. Александр избрал более атакующую модель и во второй половине поединка нокаутировал соперника.

В предстоящем поединке в ринге сойдутся два техничный боксера, которые любят диктовать свой темп. Усик будет иметь преимущество в скорости и маневренности, а на стороне Тайсона антропометрия, мощь и опыт.

Тайсон Фьюри на открытой тренировке перед боем. Фото: Top Rank

Букмекеры считают, что коэффициент на победу Усика составляет — 2.06, а на Фьюри — 1.91. Ничья оценивается коэффициентом — 15.00.

На досрочную победу Фьюри коэффициент 4:30, а на такой метод победы со стороны Усика — 6:00. Букмекеры считают, что у украинца больше шансов выиграть судейским решением — 3.00 против 3.25.

Александр за свою карьеру выиграл 21 поединок, 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Тайсон также не знает вкуса поражений, выиграл он 34 поединка, 24 досрочно, еще один бой завершился ничьей.

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