Усик выйдет на бой с Фьюри в уникальной обуви — фото

Украинский чемпион мира Александр Усик. Фото: Top Rank

В Саудовской Аравии 18 мая состоится самый долгожданный боксерский поединок в супертяжелом весе с 2000 года. Определится первый за 24 года абсолютный чемпион мира.

Первого бесспорного чемпиона с четырьмя титулами определят украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри, сообщил портал Новини.LIVE.

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Боксерки Усика к бою с Фьюри. Фото: ua.tribuna.com

Уникальные боксерки Усика

Как стало известно, одежда боксеров в предстоящем поединке будет специального пошива. Особенное внимание привлекли боксерки Усика, где написано Undisputed — "объединенный" или "абсолютный".

Боксерки пошила компания Rival, экипировкой которой Усик пользуется уже много лет. Интересно, что основатель и исполнительный директор бренда Рас Анбер работает катменом Усика и Василия Ломаченко. К одному из боев он даже готовил Александра как тренер.

Усик за свою карьеру выиграл 21 поединок, из них 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Фьюри также не знает вкуса поражений, выиграл он 34 поединка, 24 досрочно, еще один бой завершился ничьей.

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