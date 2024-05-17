Усик прибув на зважування перед боєм з Ф'юрі в особливій вишиванці

Український професійний боксер Олександр Усик. Фото: скриншот з відео

Український професійний боксер Олександр Усик прибув на зважування перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Він був одягнений у вишиванку із зображенням розстріляного російськими окупантами військового.

Про це повідомляє Queensberry в Instagram у п'ятницю, 17 травня.

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Вишиванка Олександра Усика

На спині українського боксера зображено портрет військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Також поряд з фото є напис "Слава Україні" та рядки вірша, які Усик присвятив страченому військовому.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко приїхав до Саудівської Аравії, щоб підтримати Олександра Усика. Український боксер протистоятиме Тайсону Ф'юрі.

Також Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі готуються вийти на ринг у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Українські спортсмени не сумніваються у перемозі свого співвітчизника.