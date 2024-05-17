Усик прибыл на взвешивание перед боем с Фьюри в особой вышиванке

Украинский профессиональный боксер Александр Усик. Фото: скриншот из видео

Украинский профессиональный боксер Александр Усик прибыл на взвешивание перед боем с Тайсоном Фьюри. Он был одет в вышиванку с изображением расстрелянного российскими оккупантами военного.

Об этом сообщает Queensberry в Instagram в пятницу, 17 мая.

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Вышиванка Александра Усика

На спине украинского боксера изображен портрет военнопленного Александра Мациевского, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине".

Также рядом с фото есть надпись "Слава Украине" и строки стихотворения, которые Усик посвятил застреленному военному.

Напомним, бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Александра Усика. Украинский боксер будет противостоять Тайсону Фьюри.

Также Александр Усик и Тайсон Фьюри готовятся выйти на ринг в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Украинские спортсмены не сомневаются в победе своего соотечественника.