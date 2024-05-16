Бій Усик — Ф'юрі — анонс поєдинку та шанси українця на перемогу

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

У цьому поєдинку визначиться перший з 2000 року абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Усик проти Ф'юрі

Поєдинок Усика та Ф'юрі стане першим боєм за чотири титули у надважкій вазі. Попередній безперечний чемпіон був у 2000 році, коли Леннокс Льюїс одягнув на себе титули WBC, WBA, IBF. У "нульових" додався титул WBO.

На відміну від Ф'юрі, Усик вже був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Досвід у нього є, хоча крузервейт і не зрівняється з супертяжами за силою боксерів.

У 2018 році Усик захистив статус абсолютного чемпіона, а через рік дебютував у суперважкому дивізіоні. У новій для себе ваговій категорії Усик вже у третьому поєдинку бився за титул. Перемоги над Чаззом Уізерспуном та Дереком Чісорою привели його до тодішнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джошуа. У титулованого британця Олександр двічі виграв.

When he cemented his status as a Heavyweight champ 🏆



Can Usyk become Undisputed this Saturday? pic.twitter.com/wlPoLDDCsS — Top Rank Boxing (@trboxing) May 15, 2024

Свій крайній бій Усик провів у серпні 2023 року проти Даніеля Дюбуа. Українцеві вдалося нокаутувати британця.

Ф'юрі, на відміну від Усика, виступає в надважкій вазі все життя. Тайсон вигравав у легендарного Володимира Кличка, пікового Чісори, двічі у небезпечного Деонтея Уайлдера і навколотопового Ділліана Уайта.

Два останні бої Ф'юрі можна занести йому до пасиву. Спочатку він насилу переміг старого Дерека Чісора в їхньому третьому поєдинку. У тому бою Тайсон виглядав повільним та непереконливим. Потім у жовтні британець побував у нокдауні від руки бійця ММА Френсіса Нганну. "Циганський король" виграв рішенням суддів, але своїми руками завдав шкоди всьому боксу.

Постер до бою Ф'юрі — Усик. Фото: Top Rank

18 травня на всіх чекає цікава "картинка", оскільки боксери мають підійти до поєдинку у чудовій фізичній формі. На боці Усика буде його витривалість, швидкість і техніка. Ф'юрі також має гарну технічну оснащеність та вражаючу антропометрію.

Цікаво, що Усик ще не боксував з такими великими та високими боксерами, а Ф'юрі не бився з настільки швидкими супротивниками. При цьому важливо відзначити проблеми Тайсона з невеликими супертяжами. "Циганському королю" простіше боксувати з громилами.

У майбутньому поєдинку на сюрпризи чекати не варто. Від того, хто забере першу половину поєдинку, залежить ім'я переможця.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо".

"Жирона" продасть Довбика — відома вартість форварда.

Лунін може піти з "Реала" до принципового суперника мадридців.