Бій Усик — Ф'юрі — анонс поєдинку та шанси українця на перемогу
У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрінеться з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.
У цьому поєдинку визначиться перший з 2000 року абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, повідомив портал Новини.LIVE.
Усик проти Ф'юрі
Поєдинок Усика та Ф'юрі стане першим боєм за чотири титули у надважкій вазі. Попередній безперечний чемпіон був у 2000 році, коли Леннокс Льюїс одягнув на себе титули WBC, WBA, IBF. У "нульових" додався титул WBO.
На відміну від Ф'юрі, Усик вже був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Досвід у нього є, хоча крузервейт і не зрівняється з супертяжами за силою боксерів.
У 2018 році Усик захистив статус абсолютного чемпіона, а через рік дебютував у суперважкому дивізіоні. У новій для себе ваговій категорії Усик вже у третьому поєдинку бився за титул. Перемоги над Чаззом Уізерспуном та Дереком Чісорою привели його до тодішнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джошуа. У титулованого британця Олександр двічі виграв.
When he cemented his status as a Heavyweight champ 🏆— Top Rank Boxing (@trboxing) May 15, 2024
Can Usyk become Undisputed this Saturday? pic.twitter.com/wlPoLDDCsS
Свій крайній бій Усик провів у серпні 2023 року проти Даніеля Дюбуа. Українцеві вдалося нокаутувати британця.
Ф'юрі, на відміну від Усика, виступає в надважкій вазі все життя. Тайсон вигравав у легендарного Володимира Кличка, пікового Чісори, двічі у небезпечного Деонтея Уайлдера і навколотопового Ділліана Уайта.
Два останні бої Ф'юрі можна занести йому до пасиву. Спочатку він насилу переміг старого Дерека Чісора в їхньому третьому поєдинку. У тому бою Тайсон виглядав повільним та непереконливим. Потім у жовтні британець побував у нокдауні від руки бійця ММА Френсіса Нганну. "Циганський король" виграв рішенням суддів, але своїми руками завдав шкоди всьому боксу.
18 травня на всіх чекає цікава "картинка", оскільки боксери мають підійти до поєдинку у чудовій фізичній формі. На боці Усика буде його витривалість, швидкість і техніка. Ф'юрі також має гарну технічну оснащеність та вражаючу антропометрію.
Цікаво, що Усик ще не боксував з такими великими та високими боксерами, а Ф'юрі не бився з настільки швидкими супротивниками. При цьому важливо відзначити проблеми Тайсона з невеликими супертяжами. "Циганському королю" простіше боксувати з громилами.
У майбутньому поєдинку на сюрпризи чекати не варто. Від того, хто забере першу половину поєдинку, залежить ім'я переможця.
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