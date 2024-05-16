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Бой Усик — Фьюри — анонс поединка и шансы украинца на победу

16 мая 2024 18:48
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Агабекян Карен
редактор
Бой Усик — Фьюри — анонс поединка и шансы украинца на победу
Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии 18 мая состоится большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретится с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

В этом поединке определится первый с 2000 года абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик против Фьюри

Поединок Усика и Фьюри станет первым боем за четыре титула в супертяжелом весе. Предыдущий бесспорный чемпион был в 2000 году, когда Леннокс Льюис одел на себя титулы WBC, WBA, IBF. В "нулевых" добавился титул WBO.

В отличие от Фьюри, Усик уже был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Опыт у него есть, хоть крузервейт и не сравнится с супертяжами по силе боксеров.

В 2018 году Усик защитил статус абсолютного чемпиона, а через год дебютировал в супертяжелом дивизионе. В новой для себя весовой категории Усик уже в третьем поединке дрался за титул. Победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой привели его к тогдашнему объединенному чемпиону Энтони Джошуа. У титулованного британца Александр дважды выиграл.

Свой крайний бой Усик провел в августе 2023 года против Даниэля Дюбуа. Украинцу удалось нокаутировать британца.

Фьюри, в отличие от Усика, выступает в супертяжелом весе всю жизнь. Тайсон выигрывал у легендарного Владимира Кличко, пикового Чисоры, дважды у опасного Деонтея Уайлдера и околотопового Диллиана Уайта.

Два последних боя Фьюри можно занести ему в пассив. Сначала он с трудом победил престарелого Дерека Чисору в их третьем поединке. В том бою Тайсон выглядел медленным и неубедительным. Затем в октябре британец побывал в нокдауне от руки бойца ММА Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" выиграл решением судей, но своими руками нанес ущерб всему боксу.

Александр Усик — Тайсон Фьюри
Постер к бою Фьюри — Усик. Фото: Top Rank

18 мая всех ждет интересная "картинка", поскольку боксеры должны подойти к поединку в отличной физической форме. На стороне Усика будет его выносливость, скорость и техника. Фьюри также имеет хорошую техническую оснащенность и впечатляющую антропометрию.

Интересно, что Усик еще не боксировал с такими большими и высокими боксерами, а Фьюри не дрался с настолько быстрыми противниками. При этом важно отметить проблемы Тайсона с небольшими супертяжами. "Цыганскому Королю" проще боксировать с громилами.

В предстоящем поединке сюрпризов ждать не стоит. От того, кто заберет первую половину поединка, зависит имя победителя.

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