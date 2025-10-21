Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Підручний розповів, як готується до Олімпіади-2026

Підручний розповів, як готується до Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 11:59
Біатлоніст Підручний поділився очікуваннями перед Олімпіадою-2026
Дмитро Підручний перед стартом сезону. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про підготовку до нового сезону та поділився планами на олімпійський рік.

Спортсмен в інтерв'ю "Суспільне Спорт" зазначив, що головним стартом для нього стануть зимові Ігри в італійському Антхольці.

Реклама
Читайте також:

Перед початком основного змагального періоду біатлоніст Дмитро Підручний взяв участь у літньому фестивалі One Loop у Мюнхені, де показав шостий результат у кваліфікації суперспринту. Попри те що до фіналу він не пройшов, Підручний оцінив участь як важливий етап у підготовці.

Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний під час заїзду. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Українець повідомив, що вже другий рік тренується за індивідуальною програмою під керівництвом Юрая Санітри. За його словами, акцент зроблено на роботі в горах, щоб максимально адаптуватися до умов майбутньої олімпійської траси.

Як Підручний оцінює форму перед Олімпіадою

Біатлоніст розповів, що почувається впевнено та спокійно дивиться на майбутній сезон. Він зазначив, що до початку Олімпіади команда має чіткий план підготовки та зосереджена на послідовному покращенні результатів.

"До старту Олімпіади все зрозуміло. Ми провели достатньо зборів на висоті й добре адаптувалися до гірських умов. Наразі почуваюся в нормальній формі, без перевтоми та з хорошою мотивацією. У голові тільки одна мета — стабільно пройти сезон і вийти на пік в Антгольці", — розповів Підручний.

За кар'єру Дмитро Підручний ставав чемпіоном світу 2019 року в перегонах переслідування, неодноразовим призером етапів Кубка світу й одним із лідерів української збірної останніх років.

Нагадаємо, в одному з матчів чемпіонату України з футболу стався конфлікт футболістів, один з яких пізніше назвав причину бійки.

Відомий у минулому спортсмен Олег Саленко назвав тренерів, які можуть замінити Олександра Шовковського в "Динамо".

спорт Біатлон Дмитро Підручний Антгольц (біатлон) Олімпійські ігри-2026
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації