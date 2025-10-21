Біатлоніст Підручний поділився очікуваннями перед Олімпіадою-2026

Дмитро Підручний перед стартом сезону. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про підготовку до нового сезону та поділився планами на олімпійський рік.

Спортсмен в інтерв'ю "Суспільне Спорт" зазначив, що головним стартом для нього стануть зимові Ігри в італійському Антхольці.

Перед початком основного змагального періоду біатлоніст Дмитро Підручний взяв участь у літньому фестивалі One Loop у Мюнхені, де показав шостий результат у кваліфікації суперспринту. Попри те що до фіналу він не пройшов, Підручний оцінив участь як важливий етап у підготовці.

Дмитро Підручний під час заїзду. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Українець повідомив, що вже другий рік тренується за індивідуальною програмою під керівництвом Юрая Санітри. За його словами, акцент зроблено на роботі в горах, щоб максимально адаптуватися до умов майбутньої олімпійської траси.

Як Підручний оцінює форму перед Олімпіадою

Біатлоніст розповів, що почувається впевнено та спокійно дивиться на майбутній сезон. Він зазначив, що до початку Олімпіади команда має чіткий план підготовки та зосереджена на послідовному покращенні результатів.

"До старту Олімпіади все зрозуміло. Ми провели достатньо зборів на висоті й добре адаптувалися до гірських умов. Наразі почуваюся в нормальній формі, без перевтоми та з хорошою мотивацією. У голові тільки одна мета — стабільно пройти сезон і вийти на пік в Антгольці", — розповів Підручний.

За кар'єру Дмитро Підручний ставав чемпіоном світу 2019 року в перегонах переслідування, неодноразовим призером етапів Кубка світу й одним із лідерів української збірної останніх років.

