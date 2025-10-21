Биатлонист Пидручный поделился ожиданиями перед Олимпиадой-2026

Дмитрий Пидручный перед стартом сезона. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о подготовке к новому сезону и поделился планами на олимпийский год.

Спортсмен в интервью "Суспільне Спорт" отметил, что главным стартом для него станут зимние Игры в итальянском Антхольце.

Перед началом основного соревновательного периода биатлонист Дмитрий Пидручный принял участие в летнем фестивале One Loop в Мюнхене, где показал шестой результат в квалификации суперспринта. Несмотря на то что до финала он не прошел, Пидручный оценил участие как важный этап в подготовке.

Дмитрий Пидручный во время заезда. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Украинец сообщил, что уже второй год тренируется по индивидуальной программе под руководством Юрая Санитры. По его словам, акцент сделан на работе в горах, чтобы максимально адаптироваться к условиям будущей олимпийской трассы.

Как Пидручный оценивает форму перед Олимпиадой

Биатлонист рассказал, что чувствует себя уверенно и спокойно смотрит на предстоящий сезон. Он отметил, что до начала Олимпиады команда имеет четкий план подготовки и сосредоточена на последовательном улучшении результатов.

"До старта Олимпиады все понятно. Мы провели достаточно собрания на высоте и хорошо адаптировались к горным условиям. Сейчас чувствую себя в нормальной форме, без переутомления и с хорошей мотивацией. В голове только одна цель — стабильно пройти сезон и выйти на пик в Антгольце", — рассказал Пидручный.

За карьеру Дмитрий Пидручный становился чемпионом мира 2019 года в гонке преследования, неоднократным призером этапов Кубка мира и одним из лидеров украинской сборной последних лет.

