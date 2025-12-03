Відео
Головна Спорт Підручний вибув зі складу збірної України — хто його замінить

Підручний вибув зі складу збірної України — хто його замінить

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:07
Борковський несподівано замінив Підручного у збірній України
Дмитро Підручний під час турніру. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу-2025/26 у шведському Естерсунді.

Спортсмен пояснив, що відчув нездужання вранці та разом із тренерами вирішив не ризикувати здоров'ям на початку довгого сезону, повідомляє Biathlonnews.

За інформацією штабу команди, Дмитра Підручного турбує запалення горла, тому участь у перегонах могла б обернутися ускладненнями. В умовах щільного календаря та високих навантажень тренерський штаб вважав за краще зберегти здоров'я капітана.

Богдан Борковский
Богдан Борковський із прапором України. Фото: facebook.com/minmolodsport

Хто замінить Підручного на старті сезону

Його місце в складі на індивідуальну гонку 3 грудня займе 21-річний Богдан Борковський. Для молодого біатлоніста це стане першою особистою гонкою в кар'єрі на етапі Кубка світу. Він дебютував на цьому рівні всього кількома днями раніше у змішаній естафеті 30 листопада.

Ставка на Борковського виглядає логічним рішенням: збірна отримала шанс перевірити молодого спортсмена в дисципліні, де цінуються витривалість і стабільна стрільба. Початок індивідуальної гонки в Естерсунді заплановано на 16:30.

Нагадаємо, Артем Мілевський повідомив, що йому не загрожує виклик до центру ТЦК і СП.

А вінгер Михайло Мудрик уже на початку наступного року зможе відновити кар'єру.

спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Богдан Борковський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
