Борковський несподівано замінив Підручного у збірній України

Підручний вибув зі складу збірної України — хто його замінить
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу-2025/26 у шведському Естерсунді.
Спортсмен пояснив, що відчув нездужання вранці та разом із тренерами вирішив не ризикувати здоров'ям на початку довгого сезону, повідомляє Biathlonnews.
За інформацією штабу команди, Дмитра Підручного турбує запалення горла, тому участь у перегонах могла б обернутися ускладненнями. В умовах щільного календаря та високих навантажень тренерський штаб вважав за краще зберегти здоров'я капітана.
Хто замінить Підручного на старті сезону
Його місце в складі на індивідуальну гонку 3 грудня займе 21-річний Богдан Борковський. Для молодого біатлоніста це стане першою особистою гонкою в кар'єрі на етапі Кубка світу. Він дебютував на цьому рівні всього кількома днями раніше у змішаній естафеті 30 листопада.
Ставка на Борковського виглядає логічним рішенням: збірна отримала шанс перевірити молодого спортсмена в дисципліні, де цінуються витривалість і стабільна стрільба. Початок індивідуальної гонки в Естерсунді заплановано на 16:30.
