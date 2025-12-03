Борковський несподівано замінив Підручного у збірній України

Дмитро Підручний під час турніру. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу-2025/26 у шведському Естерсунді.

Спортсмен пояснив, що відчув нездужання вранці та разом із тренерами вирішив не ризикувати здоров'ям на початку довгого сезону, повідомляє Biathlonnews.

Реклама

Читайте також:

За інформацією штабу команди, Дмитра Підручного турбує запалення горла, тому участь у перегонах могла б обернутися ускладненнями. В умовах щільного календаря та високих навантажень тренерський штаб вважав за краще зберегти здоров'я капітана.

Богдан Борковський із прапором України. Фото: facebook.com/minmolodsport

Хто замінить Підручного на старті сезону

Його місце в складі на індивідуальну гонку 3 грудня займе 21-річний Богдан Борковський. Для молодого біатлоніста це стане першою особистою гонкою в кар'єрі на етапі Кубка світу. Він дебютував на цьому рівні всього кількома днями раніше у змішаній естафеті 30 листопада.

Ставка на Борковського виглядає логічним рішенням: збірна отримала шанс перевірити молодого спортсмена в дисципліні, де цінуються витривалість і стабільна стрільба. Початок індивідуальної гонки в Естерсунді заплановано на 16:30.

Нагадаємо, Артем Мілевський повідомив, що йому не загрожує виклик до центру ТЦК і СП.

А вінгер Михайло Мудрик уже на початку наступного року зможе відновити кар'єру.