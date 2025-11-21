Відео
Головна Спорт Зірка спорту хоче повернути російських біатлоністів на Олімпіаду

Зірка спорту хоче повернути російських біатлоністів на Олімпіаду

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:19
Оновлено: 12:19
Фуркад домагається повернення російських біатлоністів у світовий спорт
Мартен Фуркад під час гонки. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Знаменитий французький біатлоніст Мартен Фуркад послідовно домагається повернення росіян у міжнародний спорт. Уже декілька років шестиразовий олімпійський чемпіон підтримує тісний контакт із Федерацією біатлону Росії.

Фуркад намагається домогтися того, щоб росіяни взяли участь у великих турнірах під своїм прапором, повідомляє Ski-Nordique.

Один із найуспішніших спортсменів в історії біатлону Мартен Фуркад після завершення професійної кар'єри став представником Комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету (МОК). На цій посаді він займається переважно лобіюванням інтересів росіян.

Мартен Фуркад
Мартен Фуркад у 2025 році. Фото: instagram.com/martinfourcade/

Чого добиває Фуркад

Останніми роками 37-річний француз підтримує зв'язок із Федерацією біатлону Росії та послідовно підтримує спортсменів із цієї країни. Олімпійський чемпіон уже став посередником між Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним союзом біатлоністів (IBU) та Федерацією біатлону Росії.

Нещодавно Фуркад організував відеоконференцію з представником МОК та главою російського біатлону. Під час цієї онлайн зустрічі сторони обмінялися думками з приводу майбутнього представників РФ у світовому спорті.

Відомо також, що делегат від IBU відмовився брати участь у цій зустрічі, а пізніше пояснив відмову політичними причинами. Однак у МОК довіряють авторитету Фуркада та слухають його аргументи.

Нагадаємо, у "ПСЖ" незадоволені виступом Іллі Забарного в команді та помилками українця.

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін після ЧС-2026 може перейти в іншу команду через рішення "Бенфіки".

Керівництво італійської "Роми" дасть ще один шанс Артему Довбику, але форвард залишиться у списку гравців, яких можуть продати.

