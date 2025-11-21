Фуркад добивается возвращение российских биатлонистов в мировой спорт

Звезда спорта хочет вернуть российских биатлонистов на Олимпиаду
Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад последовательно добивается возвращение россиян в международный спорт. Уже несколько лет шестикратный олимпийский чемпион поддерживает тесный контакт с Федерации биатлона России.
Фуркад пытается добиться того, чтобы россияне приняли участие в крупных турнирах под своим флагом, сообщает Ski-Nordique.
Один из самых успешных спортсменов в истории биатлона Мартен Фуркад после завершения профессиональной карьеры стал представителем Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). На этой должности он занимается в основном лоббированием интересов россиян.
Чего добивает Фуркад
В последние годы 37-летний француз поддерживает связь с Федерацией биатлона России и последовательно поддерживает спортсменов из этой страны. Олимпийский чемпион уже стал посредником между Международным олимпийским комитетом, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Федерацией биатлона России.
Недавно Фуркад организовал видеоконференцию с представителем МОК и главой российского биатлона. Во время этой онлайн встречи стороны обменялись мнениями по поводу будущего представителей РФ в мировом спорте.
Известно также, что делегат от IBU отказался участвовать в этой встрече, а позже объяснил отказ политическими причинами. Однако в МОК доверяют авторитету Фуркада и слушают его аргументы.
