Звезда спорта хочет вернуть российских биатлонистов на Олимпиаду

Дата публикации 21 ноября 2025 12:19
обновлено: 12:19
Фуркад добивается возвращение российских биатлонистов в мировой спорт
Мартен Фуркад во время гонки. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад последовательно добивается возвращение россиян в международный спорт. Уже несколько лет шестикратный олимпийский чемпион поддерживает тесный контакт с Федерации биатлона России. 

Фуркад пытается добиться того, чтобы россияне приняли участие в крупных турнирах под своим флагом, сообщает Ski-Nordique

Один из самых успешных спортсменов в истории биатлона Мартен Фуркад после завершения профессиональной карьеры стал представителем Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). На этой должности он занимается в основном лоббированием интересов россиян. 

Мартен Фуркад
Мартен Фуркад в 2025 году. Фото: instagram.com/martinfourcade/

Чего добивает Фуркад 

В последние годы 37-летний француз поддерживает связь с Федерацией биатлона России и последовательно поддерживает спортсменов из этой страны. Олимпийский чемпион уже стал посредником между Международным олимпийским комитетом, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Федерацией биатлона России.

Недавно Фуркад организовал видеоконференцию с представителем МОК и главой российского биатлона. Во время этой онлайн встречи стороны обменялись мнениями по поводу будущего представителей РФ в мировом спорте.

Известно также, что делегат от IBU отказался участвовать в этой встрече, а позже объяснил отказ политическими причинами. Однако в МОК доверяют авторитету Фуркада и слушают его аргументы. 

Напомним, в "ПСЖ" недовольны выступлением Ильи Забарного в команде и ошибками украинца. 

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин после ЧМ-2026 может перейти в другую команду из-за решения "Бенфики". 

Руководство итальянской "Ромы" даст еще один шанс Артему Довбику, но форвард останется в списке игроков, которых могут продать. 

