Борковский неожиданно заменил Пидручного в сборной Украины

Дмитрий Пидручный во время турнира. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выйдет на старт индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Спортсмен объяснил, что почувствовал недомогание утром и вместе с тренерами решил не рисковать здоровьем в начале длинного сезона, сообщает Biathlonnews.

Реклама

Читайте также:

По информации штаба команды, Дмитрия Пидручного беспокоит воспаление горла, поэтому участие в гонке могли бы обернуться осложнениями. В условиях плотного календаря и высоких нагрузок тренерский штаб предпочел сохранить здоровье капитана.

Реклама

Богдан Борковский с флагом Украины. Фото: facebook.com/minmolodsport

Кто заменит Пидручного на старте сезона

Его место в составе на индивидуальную гонку 3 декабря займет 21-летний Богдан Борковский. Для молодого биатлониста это станет первой личной гонкой в карьере на этапе Кубка мира. Он дебютировал на этом уровне всего несколькими днями ранее в смешанной эстафете 30 ноября.

Ставка на Борковского выглядит логичным решением: сборная получила шанс проверить молодого спортсмена в дисциплине, где ценятся выносливость и стабильная стрельба. Начало индивидуальной гонки в Эстерсунде запланировано на 16:30.

Реклама

Напомним, Артем Милевский сообщил, что ему не грозит вызов в центр ТЦК и СП.

А вингер Михаил Мудрик уже в начале следующего года сможет возобновить карьеру.