Пидручный выбыл из состава сборной Украины — кто его заменит

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:07
Борковский неожиданно заменил Пидручного в сборной Украины
Дмитрий Пидручный во время турнира. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выйдет на старт индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Спортсмен объяснил, что почувствовал недомогание утром и вместе с тренерами решил не рисковать здоровьем в начале длинного сезона, сообщает Biathlonnews.

По информации штаба команды, Дмитрия Пидручного беспокоит воспаление горла, поэтому участие в гонке могли бы обернуться осложнениями. В условиях плотного календаря и высоких нагрузок тренерский штаб предпочел сохранить здоровье капитана. 

Богдан Борковский
Богдан Борковский с флагом Украины. Фото: facebook.com/minmolodsport

Кто заменит Пидручного на старте сезона

Его место в составе на индивидуальную гонку 3 декабря займет 21-летний Богдан Борковский. Для молодого биатлониста это станет первой личной гонкой в карьере на этапе Кубка мира. Он дебютировал на этом уровне всего несколькими днями ранее в смешанной эстафете 30 ноября.

Ставка на Борковского выглядит логичным решением: сборная получила шанс проверить молодого спортсмена в дисциплине, где ценятся выносливость и стабильная стрельба. Начало индивидуальной гонки в Эстерсунде запланировано на 16:30. 

спорт Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Богдан Борковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
