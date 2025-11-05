Відео
Україна
Після водного поло росіянам відкрили двері й в кінному спорті

Після водного поло росіянам відкрили двері й в кінному спорті

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:57
Оновлено: 15:57
FEI дозволила росіянам і білорусам повернутися у кінний спорт
Збірна Росії з кінного спорту. Фото: росЗМІ

У світовому олімпійському спорті почали знімати обмеження з участі росіян та білорусів в командних змаганнях. Першими механізм запустила Міжнародна федерація водних видів спорту, яка дозволила у водному поло участь команд з країн-агресорів під нейтральним статусом.

Відразу після World Aquatics ідентичне рішення ухвалила Міжнародна федерація кінного спорту (FEI), повідомив портал Dressage News.

Сборная России по конному спорту
Правління FEI у Гонконзі. Фото: FEI

Росіян та білорусів повертають у командні змагання

FEI оголосила про пом’якшення санкцій щодо спортсменів із Росії та Білорусі, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го року.

Згідно з рішенням ради FEI у Гонконзі, від 1 січня 2026 року вершники з Росії та Білорусі дозволять брати участь у командних змаганнях під нейтральним прапором.

Рішення дозволяє не лише участь атлетів, але й організацію FEI-подій у Білорусі з 1 січня 2026 року.

Послаблення стосується лише командних дисциплін. При цьому, МОК на Олімпійських іграх поки ще забороняє участь росіян та білорусів у командних турнірах.

В FEI пов'язують своє рішення з принципами дотримання спортивної етики.

санкції проти Росії санкції Водне поло російські спортсмени Кінний спорт
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
