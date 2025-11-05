FEI дозволила росіянам і білорусам повернутися у кінний спорт

У світовому олімпійському спорті почали знімати обмеження з участі росіян та білорусів в командних змаганнях. Першими механізм запустила Міжнародна федерація водних видів спорту, яка дозволила у водному поло участь команд з країн-агресорів під нейтральним статусом.

Відразу після World Aquatics ідентичне рішення ухвалила Міжнародна федерація кінного спорту (FEI), повідомив портал Dressage News.

FEI оголосила про пом’якшення санкцій щодо спортсменів із Росії та Білорусі, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го року.

Згідно з рішенням ради FEI у Гонконзі, від 1 січня 2026 року вершники з Росії та Білорусі дозволять брати участь у командних змаганнях під нейтральним прапором.

Рішення дозволяє не лише участь атлетів, але й організацію FEI-подій у Білорусі з 1 січня 2026 року.

Послаблення стосується лише командних дисциплін. При цьому, МОК на Олімпійських іграх поки ще забороняє участь росіян та білорусів у командних турнірах.

В FEI пов'язують своє рішення з принципами дотримання спортивної етики.