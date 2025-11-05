FEI разрешила россиянам и белорусам вернуться в конный спорт

В мировом олимпийском спорте начали снимать ограничения с участия россиян и белорусов в командных соревнованиях. Первыми механизм запустила Международная федерация водных видов спорта, которая разрешила в водном поло участие команд из стран-агрессоров под нейтральным статусом.

Сразу после World Aquatics идентичное решение приняла Международная федерация конного спорта (FEI), сообщил портал Dressage News.

FEI объявила о смягчении санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го года.

Согласно решению совета FEI в Гонконге, с 1 января 2026 года наездники из России и Беларуси позволят участвовать в командных соревнованиях под нейтральным флагом.

Решение позволяет не только участие атлетов, но и организацию FEI-событий в Беларуси с 1 января 2026 года.

Послабление касается только командных дисциплин. При этом, МОК на Олимпийских играх пока еще запрещает участие россиян и белорусов в командных турнирах.

В FEI связывают свое решение с принципами соблюдения спортивной этики.