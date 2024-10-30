Реал бойкотував Золотий м'яч, але першим Родрі привітав Карвахаль

Родрі з "Золотим м'ячем". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" усією командою бойкотував церемонію вручення "Золотого м'яча-2024", оскільки стало відомо, що нагороду отримає не Вінісіус Жуніор, а Родрі з "Манчестер Сіті". При цьому перший дзвінок переможцю надійшов від одного з гравців вершкових.

Про цей дзвінок розповів сам Родрі, слова якого навів портал Movistar.

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Дані Карвахаль. Фото: instagram.com/dani.carvajal.2/

Перший дзвінок з "Реалу"

За словами Родрі, відразу після вручення "Золотого м'яча" перший телефонний дзвінок з привітаннями надійшов від правого захисника "Реала" Дані Карвахаля.

Футболіст "Ман Сіті" розповів, що Карвахаль є його близьким другом і також заслужив виграти "Золотий м'яч", але став лише четвертим у голосуванні.

"Перший дзвінок, який я отримав, коли залишився гала-концерт "Золотий м'яч", був від Дані Карвахаля. Він хотів привітати мене. Він теж заслужив виграти "Золотий м'яч". Ми дуже близькі, особливо зараз, коли у нас обох травма передньої хрестоподібної зв'язки. У нас одні й ті самі цінності", — сказав Родрі.

Зазначимо, що Родрі став першим гравцем АПЛ, який отримав "Золотий м'яч" після 2008 року, коли нагородою був удостоєний Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед".

У голосуванні за "Золотий м'яч-2024" Вінісіус став другим, Джуд Беллінгем третім, Карвахаль четвертим, а п'ятим Ерлінг Голлан.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" готує відставку Маріно Пушича після поразок у Лізі чемпіонів та втрати очок в УПЛ.

У "Манчестер Сіті" заявили, що їхні двері завжди відчинені для Еріка тен Хага, якого звільнили з "Манчестер Юнайтед".