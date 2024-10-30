Реал бойкотировал Золотой мяч, но первым Родри поздравил Карвахаль

После вручения Золотого мяча Родри первыми поздравили из Реала
Мадридский "Реал" всей командой бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча-2024", поскольку стало известно, что награду получит не Винисиус Жуниор, а Родри из "Манчестер Сити". При этом первый звонок ему поступил от одного из игроков "сливочных".
Об этом звонке рассказал сам Родри, слова которого привел портал Movistar.
Первый звонок из "Реала"
По словам Родри, сразу после вручения "Золотого мяча" первый телефонный звонок с поздравлениями поступил от правого защитника "Реала" Дани Карвахаля.
Футболист "Ман Сити" рассказал, что Карвахаль является его близким другом и также заслужил выиграть "Золотой мяч", но стал лишь четвертым в голосовании.
"Первый звонок, который я получил, когда покинул гала-концерт "Золотой мяч", был от Дани Карвахаля. Он хотел поздравить меня. Он тоже заслужил выиграть "Золотой мяч". Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности", — сказал Родри.
Отметим, что Родри стал первый игроком АПЛ, который получил "Золотой мяч" после 2008 года, когда наградой был удостоен Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
В голосовании за "Золотой мяч-2024" Винисиус стал вторым, Джуд Беллингем третьим, Карвахаль четвертым, а пятым Эрлинг Холлан.
Напомним, донецкий "Шахтер" готовит отставку Марино Пушича после поражений в Лиге чемпионов и потери очков в УПЛ.
В "Манчестер Сити" заявили, что их двери всегда открыты для Эрика тен Хага, которого уволили из "Манчестер Юнайтед".
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