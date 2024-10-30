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После вручения Золотого мяча Родри первыми поздравили из Реала

30 октября 2024 23:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал бойкотировал Золотой мяч, но первым Родри поздравил Карвахаль
Родри с "Золотым мячом". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Мадридский "Реал" всей командой бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча-2024", поскольку стало известно, что награду получит не Винисиус Жуниор, а Родри из "Манчестер Сити". При этом первый звонок ему поступил от одного из игроков "сливочных".

Об этом звонке рассказал сам Родри, слова которого привел портал Movistar.

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Дани Карвахаль
Дани Карвахаль. Фото: instagram.com/dani.carvajal.2/

Первый звонок из "Реала"

По словам Родри, сразу после вручения "Золотого мяча" первый телефонный звонок с поздравлениями поступил от правого защитника "Реала" Дани Карвахаля.

Футболист "Ман Сити" рассказал, что Карвахаль является его близким другом и также заслужил выиграть "Золотой мяч", но стал лишь четвертым в голосовании.

"Первый звонок, который я получил, когда покинул гала-концерт "Золотой мяч", был от Дани Карвахаля. Он хотел поздравить меня. Он тоже заслужил выиграть "Золотой мяч". Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности", — сказал Родри.

Отметим, что Родри стал первый игроком АПЛ, который получил "Золотой мяч" после 2008 года, когда наградой был удостоен Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

В голосовании за "Золотой мяч-2024" Винисиус стал вторым, Джуд Беллингем третьим, Карвахаль четвертым, а пятым Эрлинг Холлан.

Напомним, донецкий "Шахтер" готовит отставку Марино Пушича после поражений в Лиге чемпионов и потери очков в УПЛ.

В "Манчестер Сити" заявили, что их двери всегда открыты для Эрика тен Хага, которого уволили из "Манчестер Юнайтед".

Реал Мадрид Манчестер Сити футбол Родри Дани Карвахаль

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