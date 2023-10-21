Почеттіно розповів про Мудрика — чи він прогресує, та наскільки чутливий

Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

21 жовтня у Лондоні в рамках чемпіонату Англії відбудеться дербі між "Челсі" Михайла Мудрика та "Арсеналом" Олександра Зінченка. Перед грою головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився про свого талановитого вінгера.

Слова Почеттіно про Мудрика наводить портал Football London.

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Зазначимо, що Мудрик претендує на місце у стартовому складі "Челсі" на матч з "Арсеналом", оскільки у грі збірної України проти Мальти провів чудовий матч, у якому забив гол та заробив пенальті.

Почеттіно розповів про прогрес Мудрика

За словами головного тренера "Челсі", за три місяці спільної роботи Мудрик не став іншим футболістом, але дуже змінився як людина.

При цьому Почеттіно зазначив, що їм важливо давати Мудрику впевненість, щоб той показував свої найкращі якості.

"Ми починаємо розуміти, який Мишко чудовий, який він чутливий і розумний. Він дуже кмітливий. Важливо давати впевненість у житті й довіряти. Коли людям довіряють, вони можуть бути відкритими та починати виявляти свій талант у футболі", — сказав Почеттіно.

Також Маурісіо розповів про стосунки Мудрика з партнерами по команді та персоналом клубу.

"У Михайла гарні стосунки з командою та тренерським складом, медичним персоналом, з клубом. Це величезний прогрес. Це не для того, щоб давала йому якісь вправи чи поради про те, як рухатися між лініями чи один проти одного. Це частина його Але найголовніше, що він може почуватися впевнено і щасливо, коли він грає у футбол, оскільки він повинен відчувати зв'язок з грою", — зазначив тренер.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

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